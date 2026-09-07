[전훈 포커스] '변거박' 의미 새로 쓴 거물 FA 박준영의 토로 "살이 안 빠질 수 없다! 가스공사 핵심이 될 것"

박준영. 사진제공=한국가스공사 제공

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[나고야=스포츠조선 류동혁 기자] 수원 KT에서 대구 한국가스공사로 이적한 박준영은 유명한 밈이 있다.

전설의 '변거박'이다. 박준영 본인에게는 치명적 말이다.

2018년 KBL 신인드래프트 당시 KT는 1순위로 박준영을 지명했다. 2순위는 국가대표 가드 변준형이었다.

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박준영은 프로에서 적응이 더뎠고, 변준형은 성장에 성장을 거듭, 올 시즌 최고 연봉 선수에 등극하면서 리그를 대표하는 가드가 됐다.

변준형을 거르고 박준영을 뽑았다는 말은 국내 농구 신인드래프트 미스 픽의 대명사가 됐다.

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하지만, 박준영은 심상치 않았다. 사실, 이런 밈이 성행하면 심리적 위축감이 상당히 많이 들 수밖에 없다. 플레이에 영향을 미친다.

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그러나 박준영은 굴하지 않았다. 계속 성장했고, 윙 자원이 풍부한 KT에서도 핵심 로테이션 멤버로 성장했다.

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당시 대부분 사령탑들은 "박준영이 성장을 많이 했다. 프로에 완전히 적응했고, 스피드는 느리지만, 탁월한 농구 센스와 내외곽의 토탈 패키지의 가치가 있다"고 했다.

그는 FA 자격을 얻었다. 원소속 구단 KT는 박준영을 잡길 원했지만, 적극적이진 않았다. 2가지 이유가 있었다. 일단 KT는 윙 자원이 너무 풍부했다.

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두번째 박준영의 가치는 치솟았다. 결국 한국가스공사와 계약기간 3년 4억원에 계약을 체결했다.

한국가스공사가 박준영을 원한 이유는 명확했다. 한국가스공산느 포워드 자원이 많지 않았다. 신승민은 군 입대를 결정했다. 게다가 승부처에서 흐름을 읽고 풀어주는 선수가 부족했다. 박준영의 그 약점을 메울 수 있는 최적의 카드였다.

나고야 전지훈련에서 만난 박준영은 "팀이 원하는 부분이 뭔지 잘 안다. 팀의 코어로서 책임감을 가지고 올 시즌 임하려 한다"고 각오를 밝혔다.

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특유의 경기 운영 능력이 있다. 빅 포워드지만 경기를 읽고 반응하는 속도가 매우 빠르다. 그는 "공격에서는 별다른 적응의 어려움이 없는 것 같다. 팀 수비를 좀 더 적극적으로 하려한다"고 했다.

지난 6일 나고야 FE와의 오픈 경기에서 한국가스공사 1옵션 케베 알루마는 탁월한 패싱 능력을 보였다. 더블팀이 들어오면 적확한 패스 타이밍으로 오픈 찬스를 완벽하게 만들어줬다.

박준영도 인상적이었다. 알루마의 패스 타이밍에 맞춰 공간을 비워주고, 외곽에 정확하게 자리잡으면서 3점 오픈 찬스를 자연스럽게 만들어 냈다.

그는 "올 시즌 이 부분은 많이 활용해야 할 것 같다. 센터 외국인 선수는 외곽 수비에 약점이 종종 있는데, 외곽에서 오픈 찬스가 나면 적극적으로 활용할 것"이라고 했다.

몸 컨디션은 상당히 좋다. 베스트 몸무게는 95㎏인데, 현 시점 93㎏이다.

그는 "한국가스공사의 훈련량이 상당하다. 살이 안 빠질 수 없다. 내가 가장 자신있는 부분은 경기 흐름을 읽고 적절하게 반응하는 것이다. 팀에 최대한 도움이 되는 선수가 될 것"이라고 했다.

최근 '변거박'은 다른 의미로 쓰인다. '변함없는 거목 박준영'이라는 뜻이다. 시련을 딛고 거침없는 성장세를 보여주고 있는 박준영의 진면목 때문이다. 한국가스공사에서 박준영은 그런 역할을 할 수 있을까. 현재까지는 완벽한 청신호다. 나고야=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com