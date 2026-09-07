NBA 길 뚫은 이현중이 체결한 이그지빗 10 계약이란? 포틀랜드 포지션별 경쟁자는 누가 있을까.

이현중사진출처=샌안토니오 스퍼스 공식 홈페이지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 한국 남자 농구대표팀 에이스 이현중(26)이 드디어 NBA 길을 뚫었다.

미국프로농구(NBA) 포틀랜드 트레일블레이저스와 1년 비보장 계약을 맺었다.

이현중의 에이전시 에픽스포츠는 7일 '이현중이 2026~2027시즌 포틀랜드와 이그지빗 10(Exhibit 10) 계약을 체결했다"고 밝혔다.

Advertisement

궁금하다. 이현중이 과연 NBA 최종 로스터에 들어갈 수 있을까. 그리고 이그지빗 10 계약의 의미는 뭘까. 포틀랜드에서 경쟁해야 할 선수는 누가 있을까.

이그지빗 10 계약부터 살펴보자.

Advertisement

흔히 10이 들어갔기 때문에 '10일 계약'이라는 오해를 할 수 있다. 하지만, 사실과 다르다.

Advertisement

이그지빗 10 계약은 구단이 유망주를 테스트하기 위해 체결하는 1년짜리 비보장 최소 연봉 계약이다.

Advertisement

이그지빗은 NBA 표준 계약서 양식의 여러 가지 부속 서류를 의미한다. 계약서 10번째 조항에는 투웨이 계약 전환 권환 및 G리그 입단 보너스 특약 사항이 있다. 이그지빗 10 계약의 정확한 의미다.

정식 로스터 계약은 아니고, 구단이 언제든지 계약을 해지할 수 있다. 단, 투웨이 계약 전환이 가능하고, G리그에 입단해 60일 이상 활약할 경우, 보너스가 지급된다. 이그지빗 10 계약이 투웨이 계약으로 전환되면 해당 보너스 금액은 계약 보장금으로 변경된다. 구단 입장에서는 리스크 없이 트레이닝 캠프 뎁스를 확보할 수 있고, 선수 입장에서는 캠프 참가를 통해 정식 로스터 진입을 노릴 수 있는 NBA 입단 테스트 계약이다. 카와무라 유키도 이 계약을 통해 올 시즌 NBA에서 일단 살아남았다.

Advertisement

즉, 이현중은 정식 로스터 자리를 보장받지 못했지만, 포틀랜드 트레이닝 캠프에 초청돼 경쟁할 수 있는 기회를 잡았다.

로스터에 포함되지 않을 수 있지만, 구단 산하 G리그(NBA 2군) 립시티 리믹스에서 뛰며 로스터 진입을 노릴 수도 있다. 또 G리그에서 인상적 활약을 펼치면 포틀랜드와 G리그를 오갈 수 있는 투웨이 계약을 전환될 수도 있다.

에픽스포츠는 '이현중이 포틀랜드가 제시한 역할과 중장기 비전을 종합적으로 검토한 끝에 결정했고, 이현중이 NBA에서 커리어를 이어갈 수 있는 중요한 출발점이 될 것'이라고 말한 배경이다.

Advertisement

포틀랜드는 리빌딩 모드를 진행 중이지만, 지난 시즌 플레이오프에 진출했다.

유망한 신예들이 많다. 이현중이 경쟁해야 하는 윙맨 자원에는 득점력과 운동능력이 뛰어난 셸든 샤프, 공수 겸장 투마니 카마라가 있고, 시디 시소코도 있다. 또 에이스 역할을 하는 이스라엘 출신의 데니 아브디야도 있다. 포지션은 다르지만, 중국의 양한센도 포틀랜드에서 뛰고 있다.

샤프와 아브디야, 그리고 카마라는 팀의 미래를 책임질 주전급 선수들이다. 백업진 중 이현중처럼 정밀한 슈터는 부족하다. 즉 공수 겸장이 가능한 백업 선수가 필요한 포틀랜드는 이현중이 필요하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com