한국 여자농구, 헝가리 높이에 막혔다…조 3위로 월드컵 8강 진출전 올라

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한국 여자농구가 유럽의 다크호스 헝가리와 접전을 벌였지만 높이의 열세를 끝내 극복하지 못했다.

한국은 7일(이하 한국시간 기준) 독일 베를린 막스 슈멜링 체육관에서 열린 '2026 FIBA 여자농구 월드컵' 조별리그 B조 최종전에서 헝가리에 73대82로 패했다.

이로써 한국은 B조에서 1승2패를 기록하며 조 3위로 조별리그를 마쳤다. 8일 A조 2위와 8강 진출전을 치른다. B조에서는 프랑스가 3전 전승으로 조 1위를 차지해 8강에 직행했고, 2승1패의 헝가리는 A조 3위와 8강 진출전을 갖는다. A조는 스페인, 말리, 일본, 독일 등 4개팀이 모두 1승 1패로 호각지세인 가운데, 스페인-일본전과 말리-독일전을 통해 1~4위가 가려진다.

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한국은 경기 종료 2분여 전까지 2~3점 차 승부를 이어가며 만만치 않은 경기를 펼쳤다. 그러나 결정적인 순간마다 헝가리의 높이가 위력을 발휘했다. 특히 리바운드에서 21-43으로 크게 밀린 것이 뼈아팠다.

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헝가리는 경기 초반부터 타카치-키시와 도르카 유하스를 앞세워 골밑을 공략했다. 1m95의 타카치-키시와 1m94의 유하스는 앞선 나이지리아전에서도 리바운드 30개를 합작한 '트윈 타워'였다. 두 선수가 번갈아 골밑을 지키면서 한국은 공격과 수비 모두에서 부담을 안았다.

한국은 박지현과 최이샘을 앞세워 맞섰다. 강이슬이 상대의 집중 견제에 막혀 전반을 무득점으로 마쳤지만 박지현의 돌파와 최이샘의 미들레인지 및 외곽슛이 꾸준히 이어졌다. 허예은과 안혜지 등 두 가드도 상대의 느린 수비를 적극적으로 파고들었다. 특히 안혜지는 2쿼터에만 3점슛 하나를 포함해 7점을 올리며 공격에 활기를 불어넣었다.

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다만 이해하기 힘들 정도의 일방적인 파울콜로 인해 헝가리에 무려 22개의 자유투를 헌납, 이로 인해 손쉽게 19득점이나 허용한 것은 한국이 36-40으로 전반에 뒤진 이유가 됐다.

한국은 3쿼터 들어 수비 강도를 한층 끌어올리며 분위기를 바꿨다. 골밑에서는 헝가리의 장신 센터진을 끈질기게 압박했고, 외곽에서는 가드진에 기습적인 도움수비를 붙이며 연속 스틸을 만들어냈다. 이소희가 연속 5점을 올린 데 이어 허예은의 3점슛, 다시 이소희의 3점슛이 터졌다. 한국은 3쿼터 종료 1분여를 남기고 54-53으로 역전하며 경기 초반 이후 처음으로 리드를 잡았다.

4쿼터에도 박지현이 컷인에 이은 연속 레이업으로 동점을 만들며 팽팽한 승부를 이어갔다. 하지만 헝가리는 장신 선수들의 체력을 안배하면서 승부처에 높이를 다시 활용했다. 벤치 멤버인 킹가 요세포비츠가 공격 리바운드를 잇달아 잡아내며 추가 득점을 만들었고, 승부처에 다시 투입된 유하스가 3점슛까지 터뜨리면서 헝가리가 다시 달아났다. 한국은 끝까지 추격했지만 벌어진 간격을 좁히지 못했다.

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박지현은 21점으로 나이지리아전에 이어 두 경기 연속 20점 이상을 기록했다. 최이샘이 13점, 이소희가 12점으로 뒤를 이었다. 반면 강이슬은 결국 무득점으로 경기를 마쳤다. 패배에도 한국의 강한 수비는 분명한 수확이었다. 한국은 헝가리의 턴오버 21개를 이끌어냈고 10개의 스틸을 기록하며 상대의 장신 라인업을 끊임없이 흔들었다.

한국으로서는 이날 패배를 털어내고 8일 열리는 8강 진출전에서 다시 한 번 승부를 걸어야 한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com