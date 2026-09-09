[전훈 직격인터뷰] 공수겸장 vs 1옵션 가능? 2년 만에 KBL 복귀 가스공사 케베 알루마의 자신감. "개인 사정으로 1년 공백. 팀 적응 문제없다"

나고야=류동혁 기자

사진제공=한국가스공사

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[나고야=스포츠조선 류동혁 기자] 케베 알루마는 대구 한국가스공사가 올 시즌 야심차게 데려온 1옵션 외국인 선수다.

그의 평가에 대해서는 약간 엇갈린다. 강력한 수비력과 탄탄한 높이, 그리고 공수 겸장이다. 2년 전 울산 현대모비스에서 2옵션 외국인 선수로 활약했다.

당시 수비력은 강력하지만, 득점 폭발력은 떨어진다는 평가. 단, 괴물 외인 패리스 배스를 가장 효율적으로 막을 수 있는 선수라는 극찬도 있었다.

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단, 1옵션으로서 클러치 상황에서 공격 폭발력이 문제라는 지적도 있다.

2년 전 현대모비스 시절보다 한 단계 스텝-업했다.

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워포드대학과 버지니아 테크대에서 활약한 근 KBL을 거친 뒤 이듬해 일본 프로농구 B.리그 니가타 알비렉스, 류큐 골든킹스에서 뛰었다. 특히 류큐에서는 완벽한 에이스로서 팀을 이끌었다.

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동아시아슈퍼리그(EASL)에서 류큐 소속으로 뛰면서 1옵션 역할을 수행했다. 당시, 수비는 여전히 탄탄했고, 공격에서도 폭발적 득점력과 준수한 트랜지션, 그리고 경기 흐름을 읽고 조율하는 능력까지 선보였다. 확실히 현대모비스 시절보다는 일취월장한 기량이었다.

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하지만, 1년 쉬었다.

나고야 가스공사 전지훈련에서 만난 그는 "개인 사정으로 인해 1년 간 공백이 있었다. 가족들과 많은 시간을 보냈고, 꾸준히 운동을 했다. 진로를 고민하던 도중 가스공사에서 좋은 기회가 와 수락하게 됐다"며 "2년 전 현대모비스에서 뛰던 기억이 새록새록하다. 이제 가스공사 일원으로서 좋은 모습을 보여주고 싶다"고 했다.

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알루마는 나고야 전지훈련에서 여전히 견고한 경기력을 보이고 있다. 내외곽을 오가면서 공격을 주도하고 있고, 골밑에서 세로 수비 능력도 탁월하다. 전지훈련 기간 동안 연습경기에서 수 차례 위력적 블록을 성공시켰다.

강 혁 가스공사 감독은 "대체로 만족한다. 공수에서 견고하고, 우리 팀에 필요한 선수다. 단, 1년 간의 공백 때문에 몸상태가 여전히 2% 부족하다"고 했다.

즉, 전지훈련의 활약보다 좀 더 컨디션이 올라갈 여지가 있다는 의미다.

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알루마는 "팀원들을 믿고 경기를 하려 한다. 감독님이나 팀원들이 배려를 해 주고 있고, 대화를 많이 하려 한다. 팀 적응에는 문제가 없다"고 했다. 나고야=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com