"르브론 공백?" NBA 3차례 우승반지 전 NBA 스타 LA 레이커스 극찬 "돈치치-리브스-케슬러 빅3. 로스터가 더 두터워졌다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] LA 레이커스 에이스 루카 돈치치는 모국 슬로베니아에서 LA 레이커스 미니 캠프를 열었다.

돈치치는 올 시즌 LA 레이커스의 절대 에이스. 모든 팀 전술의 중심이다.

르브론 제임스가 필라델피아 76ers로 이적하면서 팀의 확고부동한 에이스로 자리매김했다.

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때문에 그는 팀 케미스트리 향상을 위해 LA 레이커스 팀 동료들을 슬로베니아로 초대, 미니 캠프를 열면서 팀동료들과 끈끈함을 다졌다.

3차례나 NBA 우승 반지가 있는 대니 그린은 현지 매체와의 인터뷰에서 LA 레이커스에 대해 평가했다.

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미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스에서 언급했다.

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이 매체는 '세 번의 NBA 챔피언이 루카 돈치치를 중심으로 한 새로운 레이커스 로스터에 대해 솔직하게 말했다. 대니 그린은 레이커스의 개편된 로스터를 칭찬했지만, 젊음과 경험 부족이 플레이오프에서 해가 될지 의문을 제기했다'며 'LA 레이커스는 어린 팀이다. 경험이 많지 않다. 정규 시즌에서는 꽤 좋은 팀이 될 거라고 생각한다. 선수층도 더 깊어졌고, 더 젊고 빠르게 성장했다'고 긍정적 평가를 했다.

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그린은 '분명 루카 돈치치는 강력할 것이고 오스틴 리브스도 좋다. 게다가 빅맨 워커 케슬러도 있다. 빅3를 형성할 수 있다. 게다가 자이레 윌리엄스, 산드로 마무켈라슈빌리 같은 선수들도 주목해야 한다. 콜린 섹스턴은 벤치에서 나오거나 선발로 나올 수 있는 포인트 가드 역할을 수행할 수 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com