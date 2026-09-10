[나고야 AG] 한국 남자농구 청신호! 베일 드러난 경쟁국 중국, 레바논. 핵심들 모조리 빠진다. 강력 다크호스로 떠오른 요르단

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국 남자농구 아시안게임 우승 경쟁국의 전력이 드러났다. 예상보다 많이 약하다.

주요 선수들이 대부분 빠진다. 여전히 이란과 중국은 경계대상. 요르단이 다크호스로 급부상했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 홈페이지를 보면, 각국의 로스터가 보인다.

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아시아 농구의 최강국은 일본과 중국, 그리고 레바논이다.

하지만, 일본은 아시안게임에 별다른 신경을 쓰지 않는다. 여전히 경계해야 하지만, 카와무라 유키, 하치무라 루이 등은 없다. 1.5군의 신예 선수들, 자국 리그 선수들 중심으로 로스터가 구성돼 있다.

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즉, 한국 입장에서는 얼마든지 잡을 수 있는 팀이다.

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레바논 역시 와엘 아락지가 장기 부상이다. 그는 아시아 최고 수준의 가드다. 게다가 귀화 선수 풀도 부족하다. 즉, 아시안게임에 전력투구하지 않는다.

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아시안 게임은 농구월드컵, 올림픽 등과 비교해 가치가 떨어진다. NBA, 유럽리그에서 뛰는 선수들의 의무적 차출 규정도 없다. 오히려 NBA 리거나 유럽 주요 무대에서 뛰는 선수들은 아시안게임 출전 자체를 하지 않는다.

한국은 병역혜택이 있다. 이현중, 이정현, 여준석 등 한국 농구 간판 선수들이 해결해야 할 문제다. 이번 대회 풀 전력이다.

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경계해야 할 팀 중국, 이란, 요르단이다.

중국 역시 전력이 완전치 않다. NBA 리거 양한센을 비롯, 간판 빅맨 저우치, 핵심 외곽 리더 자오루이, 자오즈웨이 등이 모두 없다. 후진추, 왕준제 등 젊은 빅맨이 경계 대상이다. 여전히 까다롭다. 게다가 랴오산닝, 후밍쉬안 등 백코트진 역시 젊은 선수들 위주다. 경계해야 할 대상이지만, 한국 입장에서는 충분히 넘을 수 있는 만리장성이다.

이란 역시 무하마드 아미니, 베흐남 야크찰리 등 차세대 핵심 선수들이 빠진다.

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이란은 2010년 황금 세대 이후 대대적 세대교체를 했다. 모하메디 잠시디, 아르살란 카제미가 있지만, 세대교체의 주역이자 주득점원인 2명의 선수가 빠지면서 전력 약화가 발생했다. 그들은 공수에서 모두 강력한 활동력과 몸싸움을 능력을 지니고 있는 선수들이기 때문에 한국 입장에서는 다행이다.

오히려 요르단이 무섭다. 2022년 항저우 아시안게임에서 은메달을 차지했던 요르단은 폭발적 득점력을 지닌 다 터커, 최근 귀화로 데려온 페린 뷰포드가 있고, 중동 특유의 빅맨진의 높이도 준수하다.

귀화 선수가 없다. 하윤기 송교창 등도 빠진다. 빅맨진에 약점이 있지만, 한국의 객관적 전력은 이번 아시안 게임에서 최상급이다. 과연 청신호를 결과물로 낼 수 있을까. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com