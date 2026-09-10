농구황제 마이클 조던과 함께 한 전설의 명장 필 잭슨. 시카고 불스 아닌 LA 레이커스에서 동상 제막식

필 잭슨. AP연합

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 시카고 불스가 아닌, LA 레이커스가 필 잭슨 감독의 동상을 제작, 제막식을 개최한다.

디 애슬레틱지는 10일(이하 한국시각) 'LA 레이커스가 구단 역사상 최고 지도자의 동상을 세운다. 올 시즌 필 잭슨 전 감독의 동상을 제작, 제막식을 개최한다'며 '동상은 LA 레이커스 홈코트 크립토닷컴아레나 에 위치할 예정'이라고 보도했다.

필 잭슨 감독은 시카고 불스 왕조를 연 감독으로 유명하다. 특히 농구 황제 마이클 조던과 스카티 피펜을 중심으로 슈퍼스타들을 다독이며 팀을 우승으로 이끌었다.

Advertisement

하지만, LA 레이커스에서 업적도 화려하다.

1989년 시카고 불스의 정식 감독이 된 그는 1998년까지 지휘봉을 잡았다.

Advertisement

이후 LA 레이커스로 팀을 옮긴 그는 2004년까지 팀을 지휘했다. 1년 간 휴식을 취했던 그는 2005년부터 2011년까지 LA 레이커스를 이끌면서 수많은 우승컵을 들어올렸다.

Advertisement

LA 레이커스에서만 서부 컨퍼런스 우승 7회, NBA 우승 5회를 달성했다. 샤킬 오닐-코비 브라이언트의 원-투 펀치를 잘 조율했고, 이후 코비를 중심으로 우승을 차지했다.

Advertisement

2022년에는 NBA 역사상 가장 위대한 지도자 15인에 뽑혔다. 당연힌 결과물이었다. 그는 플레이오프에서 무려 229승을 차지했는데, NBA 역대 플레이오프 최다승 감독이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com