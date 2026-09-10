이현중 앞세운 한국 농구, 이번엔 웃을까?’...아시안게임 한일전 대상 농구토토 매치 73회차 발매

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 오는 13일 오후 7시 일본 나고야에서 열리는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 한국(원정)-일본(홈)전을 대상으로 농구토토 매치 73회차를 발매한다고 밝혔다.

농구토토 매치 73회차는 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 9월 11일 오전 8시부터 대상경기가 시작되는 13일 오후 7시까지 구매할 수 있다.

한국 남자농구 대표팀은 이번 대회에서 2014년 인천아시안게임 이후 12년 만의 정상 탈환에 도전한다. 조별리그 A조에 속한 한국은 10일 오후 4시 사우디아라비아, 11일 오후 4시 인도네시아를 차례로 상대한 뒤 일본과 조별리그 마지막 경기를 치른다.

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이번 한일전은 지난달 평가전에서 당한 연패를 설욕할 기회이기도 하다. 한국은 8월 15일과 16일 일본 도쿄에서 열린 두 차례 평가전에서 각각 68대88, 66대95로 패했다. 두 경기 연속 20점 이상 차이로 패했던 한국이 아시안게임 무대에서 달라진 모습을 보여줄 수 있을지가 관심사다.

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당시 평가전과 비교해 주목할 변화는 이현중의 합류다. 일본과 평가전에 나서지 않았던 이현중은 지난달 31일 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 사우디아라비아전에서 25점을 기록하며 승리에 기여했다. 이번 일본전에서도 이현중의 외곽슛과 상대 수비가 집중될 때 나오는 동료 선수들의 득점 지원이 한국 공격의 주요 변수가 될 전망이다. 최준용은 오는 15일 대표팀에 합류할 예정이어서 이번 일본전에는 출전하지 않는다.

농구토토 매치는 한 경기에서 양 팀의 전반 득점대와 최종 득점대를 모두 예상하는 게임이다. 전반은 1~2쿼터 합산 점수를, 최종은 연장전을 포함한 경기 종료 시점의 점수를 기준으로 하며, 각각 제시된 6개의 득점 구간 중에서 선택하는 방식이다.

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지난 일본과의 평가전에서 두 경기 모두 60점대에 머물렀던 한국이 공격력을 얼마나 끌어올릴지, 일본의 득점을 어느 수준으로 억제할지가 이번 회차의 주요 분석 요소다.

한편 한국 남자농구 대표팀의 대회 최종 성적을 예상하는 프로토 기록식 93회차도 마감을 앞두고 있다. 그 중 '아시안게임 남자농구 한국팀 최종성적 맞히기' 스페셜 게임(3592번 게임)은 한국의 조별리그 첫 경기가 시작되는 10일 오후 4시까지 참여할 수 있다.

해당 게임은 한국팀의 최종성적을 ▲금메달 ▲은메달 ▲동메달 ▲4위 ▲8강 ▲조별탈락 등 6개 항목 중에서 선택하는 방식이다. 10일 오전 기준 베트맨에 공지된 배당률은 ▲금메달(9.00배) ▲은메달(5.00배) ▲동메달(5.20배) ▲4위(5.40배) ▲8강(1.70배) ▲조별탈락(6.50배)다. 배당률은 변동될 수 있으므로 구매 전 반드시 확인해야 한다.

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한국스포츠레저 관계자는 "농구토토 매치와 프로토 기록식을 통해 한일전의 득점 흐름부터 대표팀의 대회 최종 성적까지 다양한 관점에서 아시안게임을 즐길 수 있을 것"이라며 "대표팀의 경기력과 대회 흐름을 살펴보며, 우리 선수들의 뜨거운 도전에 많은 관심을 보내주시기를 바란다"고 말했다. 각 게임의 자세한 발매 정보와 구매 방법은 베트맨에서 확인할 수 있으며, 대상경기 분석 자료는 베트맨 내 토토가이드 페이지를 통해 살펴볼 수 있다.