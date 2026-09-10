[전훈 파워인터뷰] 현대모비스 양동근 감독 "백코트 압박 숙제 확인. 베즐리는 예상과 다른 선수"

사진제공=KBL

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[고베=스포츠조선 류동혁 기자] 울산 현대모비스 양동근 감독(44)은 KBL 최고의 프랜차이즈 스타다.

2010년대 리그 최고의 가드였고, KBL 최고 명장으로 꼽히는 유재학 전 현대모비스 감독(현 KBL 경기본부장)의 '페르소나'로 불렸다.

그는 이제 현대모비스 지휘봉을 잡았다. 2시즌 째다.

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그의 발언은 명확하다. 뉘앙스는 간단치 않다. 프로 선수에게 필요한 부분을 극효율적으로 말하지만, 이면에는 후배들의 앞날을 걱정하는 따스함이 배여 있다.

일본 고베에서 현대모비스는 전지훈련을 마무리했다. 양 감독과 10일 고베에서 전지훈련 소감과 올 시즌 구상을 들을 수 있었다.

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그는 "확실히 앞선의 압박이 약하다는 것을 확인했다. 일본 가드진들의 수비들이 워낙 좋아졌다. 일본 대표팀에서 나오는 수비 강점들이 배여 나오고 있다. 일본은 정말 조직적이다. 약속된 움직임이 너무 잘 돼 있다. 농구가 많이 발전했다"며 "값진 훈련이었다. 몸싸움에 대한 준비가 필요하다는 것을 나 뿐만 아니라 선수들이 절실히 느꼈을 것이다. 한국에서는 이런 훈련을 못 해 봤기 때문에 너무 좋았다"고 했다.

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현대모비스는 외국인 선수 1옵션 게이지 프림과 2옵션 대리우스 베즐리를 영입했다. 프림은 리그 최고 수준의 빅맨이고, 베즐리는 운동능력이 뛰어난 포워드형 스코어러 타입이다.

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양 감독은 "프림은 우리의 1옵션이다. 믿음직 하다. 베즐리의 경우, 아직 기복이 있고 적응이 필요하다. 대표팀에 있는 이승현이 들어와서 팀을 조직해 봐야 이 선수의 진가를 알 수 있을 것 같다"고 했다.

베즐리는 오해받을 수 있는 타입의 선수다. 볼 소유 시간이 길고, 약간 설렁설렁 뛰는 모습들이 있다. 하지만, 강력한 퍼스트 스텝과 뛰어난 운동능력, 리바운드 이후 속공, 그리고 블록 타이밍 등 좋은 장점도 가지고 있는 선수다.

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양 감독은 "플레이 스타일만 보면 KBL에 적응이 쉽지 않을 수 있다는 생각을 할 수 있다. 하지만, 팀원들과 잘 어울리려고 노력하고 있고, 기본적 기량을 갖춘 선수다. 코트에서 설렁설렁하는 모습들은 오해다. 플레이 스타일 자체가 그렇다. 열정이 있고, 작전타임에서도 열정적으로 선수들과 소통한다. 그는 최준용과 비슷한 스타일이다. 리바운드 이후 속공 전개를 할 수 있다. 단점은 수비"라고 했다.

프림은 다혈질로 유명하다. 유니폼을 찢기도 하고, 심판에게 격렬하게 항의한다. 상대 선수와의 신경전도 불사한다. 이 성향을 양 감독은 누구보다 더 잘 알고 있다.

그는 "믿어야 하지 않겠나. 정규리그에서 다시는 다혈질적 항의나 테크니컬 파울은 없을 거라고 계속 다짐을 받고 있다"고 했다.

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현대모비스는 올 겨울 상무에서 이우석과 신민석이 제대한다. 이우석은 대표팀 간판 포워드, 신민석 역시 장신의 윙맨이다.

양 감독은 "이우석은 자신의 농구를 유지하고 있는 것 같고, 신민석의 활용법도 계속 구상 중이다. 두 선수가 들어오면 팀에 보탬이 될 것"이라고 했다.

앞선의 프레스 약점을 잘 알고 있다. 양 감독은 "서명진은 아직 컨디션이 올라오지 않았다. 박무빈은 수비의 약점이 있지만, 볼 핸들러 역할을 수행해야 한다. 베즐리에게 볼 핸들링을 맡기진 않을 것이다. 이번 전지훈련에서는 압박 상황에서 가드진이 베즐리에게 볼 핸들링을 넘기는 모습들이 있었다. 개선할 점이 많다"며 "올 시즌 일단 플레이오프 진출이 목표다. 더 중요한 것은 팀을 만들어가는 과정이다. 계속 비디오 분석을 하고 구상을 하고 있다"고 했다. 고베=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com