"태업 아닙니다! 오해하지 마세요" 현대모비스 최대변수 2옵션 외인 베즐리.양동근 감독 "팀 적응 열정은 대단한 선수"

사진출처=울산 현대모비스 구단

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[고베=스포츠조선 류동혁 기자] 다음 시즌 거대한 변수가 다가온다. 외국인 선수 6쿼터 출전이다.

기존 4쿼터에서 늘었다. 2명의 외국인 선수가 동시에 코트에 들어온다.

일본 고베에서 만난 현대모비스 양동근 감독도 "정말 어떻게 될 지 궁금하다. 엄청난 변수가 될 것 같다"고 했다.

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현대모비스는 외국인 선수 1옵션 게이지 프림, 2옵션 대리우스 베즐리를 지명했다.

프림은 이미 검증된 외국인 선수다. 1년 간 공백이 있었지만, 여전히 강력하다. 리그 최상급 골밑 지배력을 지녔다. 현대모비스 입장에서는 프림과 이승현의 프런트 코트는 강점이자 상수다.

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2옵션 베즐리가 핵심 변수다. 그의 이력은 화려하다.

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26세의 베즐리는 2m6의 큰 키에 뛰어난 운동능력을 지녔다. 리바운드 이후 곧바로 속공이 가능할 정도로 스피드도 좋다.

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전미 고교 유망주 출신으로 2019년 NBA 드래프트 전체 23순위로 지명, 오클라호마시티 선더, 피닉스 선즈, 유타 재즈, 필라델피아 76ers 등을 거쳤다. 단, NBA에서는 큰 임팩트를 남기지 못했다. 중국 CBA 광둥 서던 타이거스, 닝보 로케츠를 거쳐 현대모비스에 올 시즌 합류했다.

그런데, 연습 경기에서 그의 기량은 빛과 그림자가 공존한다. 일단 테크닉은 확실하다. 큰 키에 좋은 운동능력을 지니고 있고 볼 핸들링은 준수하다. 크로스 오버 드리블은 매우 위력적이다. 페이스 업 상태에서 퍼스트 스텝도 위력적이다. 농구 센스도 좋다. 패싱 능력은 준수하고, 블록슛 타이밍도 상당한 수준이다.

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그런데, 볼 소유 시간이 길고, 설렁설렁 뛰는 모습들이 있다. 수비에서 적극적이지 않은 모습들도 간혹 보인다. 뭔가 의욕적으로 플레이하지 않는다는 느낌들이 있다.

하지만, 내부 평가는 달랐다.

양 감독은 "플레이 스타일만 보면 오해하기 딱 좋다. 예전 실패했던 외국인 선수들의 특성들을 가지고 있는 것 같다. 그런데 코트 밖에서는 정말 순둥순둥하다. 워낙 내성적 성격이어서 중국에서 아웃사이더였다는 얘기를 들었다. 계약 당시에도 구단 분위기가 좋은 지, 자신을 배제시킬 위험이 있는 지 물어보기도 했다. 농구에 대해 진지하다. 팀원들과 잘 어울리려고 노력하고 있고, 기본적 기량을 갖춘 선수다. 코트에서 설렁설렁하는 모습들은 오해다. 플레이 스타일 자체가 그렇다. 기본적 열정이 있다. 작전타임에서도 적극적으로 선수들과 소통한다. 최준용과 비슷한 스타일이다. 리바운드 이후 속공 전개를 할 수 있다. 물론 수비에 대한 단점. 코트에서 흥분하는 모습 등이 있고, 실속이 떨어지긴 하다. 이 부분은 수정이 필요하지만, 그의 열정과 팀 적응 노력은 오해하지 않으면 좋겠다"고 했다.

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베즐리는 올 시즌 현대모비스 성적의 키 플레이어다. 개인 능력으로 상대 수비를 찢을 수 있다면 프런트 코트가 강한 현대모비스 입장에서는 천군만마다. 시즌 중 이우석도 돌아온다. 현대모비스가 강력하 다크호스가 될 수 있다. 하지만, 베즐리가 팀 전력에 보탬이 되지 않을 경우, 현대모비스의 올 시즌은 암울해진다. 과연 어떻게 될까. 고베=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com