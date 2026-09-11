KBL, 라건아 선수등록 보류 철회. 가스공사, 라건아, 그리고 KBL 끝없는 복마전. 쓸데없는 논란을 만들었다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] KBL이 라건아(37)의 등록 보류를 철회했다. 라건아가 2026~2027시즌 대구 한국가스공사 소속 외국인 선수로 정식 등록된다.

KBL 관계자는 10일 "법원의 판결에 따라 라건아의 선수 등록을 정상 진행하기로 했다"고 밝혔다.

라건아는 11일 입국한다. 선수 등록 절차를 마친 뒤 2026~2027시즌 준비에 돌입할 전망이다.

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대구 한국가스공사는 외국인 선수 1옵션 케베 알루마, 2옵션 라건아 체제로 올 시즌을 치를 것으로 보인다.

올 시즌 외국인 선수 2명이 4쿼터에서 6쿼터를 소화한다. 2개 쿼터가 늘었다. 외국인 선수가 너무나 중요해졌다.

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한국가스공사는 라건아의 합류로 다음 시즌 정상적으로 치를 수 있게 됐다. 하지만, 여전히 논란은 남아있다.

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KBL은 라건아의 올 시즌 선수 등록을 보류했다. 라건아가 '외국인 선수의 세금 문제는 차기 영입팀이 책임진다'는 이사회의 결정을 어겼다. 부산 KCC와 세금 관련 소송을 진행했다.

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지난 시즌 가스공사에 합류한 라건아는 지난해 11월 KCC에 부당이득 반환 소송을 제기했다. KCC 소속으로 뛴 2024년 소득 세금을 직접 낸 뒤 돌려받겠다는 소송이다. 1심 최종 판결은 9월18일로 예정돼 있다.

올해 가스공사가 라건아와 재계약을 맺고 KBL에 선수 등록을 요청했지만, KBL은 재정위원회를 개최, 등록 보류 결정을 내렸다.

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가스공사는 KBL의 결정에 가처분 신청을 했다. 법원은 '라건아가 선수 등록을 할 수 있다'며 가스공사의 손을 들어줬고, KBL 역시 수용한 것으로 보인다.

KBL 측은 'KBL은 가스공사, 라건아와 관련된 소송을 추가로 진행할 계획이다. 단, 라건아의 선수 등록은 일단 받아주기로 했다"고 했다.

KBL은 가스공사와 라건아 측이 이사회의 의결 사항을 준수하지 않고 있다고 판단하고 있다. 법적 대응은 계속된다.

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가스공사는 '세금 분쟁 여지'가 있는 라건아를 무리하게 영입했다. KBL은 라건아의 선수등록을 받아줬다. 여기에서 문제가 발생했다. 가스공사와 라건아, 그리고 KBL이 만들지 않아도 될 논란 거리를 만든 셈이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com