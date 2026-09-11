일본 경계령! 대표팀 2진 일본, 한국 우승의 최대 다크호스. 에이스 렌+귀화선수 커크. 예상보다 강했다

아시안게임 일본 대표팀 에이스 카네치카 렌. 사진출처=스포츠 나비

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[스포츠조선 류동혁 기자] 일본 경계령이다. 여전히 객관적 전력은 한국이 우위지만, 절대 방심할 수 없는 상대다.

일본의 아시안게임 전력이 베일을 벗었다. 젊고 강하다. 경험 부족, 승부처 해결사 부족의 문제가 있을 수 있지만, 활동적이고 정확한 조직력을 갖췄다.

일본은 10일 일본 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 A조 1차전에서 인도네시아를 98-53으로 완파했다. 무려 45점 차 대승이었다.

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인도네시아는 아시아에서 중하위권의 전력을 가진 팀이다. 단, 최근 귀화선수를 적극적으로 받아들이면서 다크호스로 떠오른 팀이다.

KBL에서 뛴 경험이 있는 레스터 프로스퍼가 골밑을 지키고 있고, 앤서니 빈도 외곽에 있다. 그러나 일본 특유의 빠르고, 날카로운 조직력에 인도네시아는 완전히 무너졌다.

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일본은 이번 대회에서 사실상 대표팀 2진으로 운영되고 있다.

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카와무라 유키, 하치무라 루이, 와타나베 유타 등 빅3가 없다. 귀화선수 1군인 조시 호킨스도 없다. 단, 또 다른 귀화선수 알렉스 커크가 나서고 있다. 게다가 바바 유다이 등 베테랑들도 모조리 빠졌다.

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즉, 일본 베스트 5가 모두 없다.

대신 젊은 선수들로 가득 채웠다. 스타팅 멤버는 카네치카 렌(23), 가와시마 유토(21), 오가와 아츠야(24), 알렉스 커크(34), 타카시마 신지(25)로 구성되었다.

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벤치에서 나선 츠야 잇코가 28득점으로 강력한 득점력을 보였다.

에이스는 카네치카 렌이었지만, 일본 특유의 트랜지션과 압박, 그리고 기계적 패턴에 의한 코너와 윙의 3점포가 무차별적으로 터졌다. 3점슛 성공률은 무려 45%였다.

이번 아시안게임에서 가장 강력한 금메달 후보는 한국이다. 병역혜택이 달려있고, 1군을 총동원했다.

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반면 일본, 이란, 필리핀, 중국 등은 핵심 코어들이 대부분 빠졌다. 때문에 다크호스로는 귀화 선수 2명이 가세하는 요르단 정도가 꼽혔다.

하지만, 일본의 젊은 선수들은 만만치 않다. 예상보다 훨씬 더 견고한 전력이다. 경계해야 한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com