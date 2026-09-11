[아시안게임]'자존심 구긴 韓' 명예회복 도전…운명의 한일전, 변수는 '핵심' 여준석 몸 상태 "12일에야 정확한 상태 진단할 수 있을 것"

[스포츠조선 김가을 기자]운명의 한-일전이 펼쳐진다.
니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 남자 농구 대표팀은 11일 일본의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 인도네시아와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 B조 2차전에서 102대48로 크게 이겼다. 한국은 2연승을 달리며 일찌감치 토너먼트 진출을 확정했다. 최종전 상대는 일본이다. 일본 조별리그 2연승하며 토너먼트 진출을 확정했다. 한국과 일본은 조 1위 자리를 두고 13일에 격돌한다.
명예회복의 기회다. 한국은 지난달 15~16일, 일본 도쿄에서 열린 일본과의 친선경기에서 연달아 고개를 숙였다. 그것도 최다 점수 차 패배라는 불명예 기록이었다. 대한민국농구협회 전적에 따르면 종전 최다 점수 차 패배는 1962년 자카르타 아시안게임 당시의 17점 차(58대75)였다. 그러나 한국은 광복절에 열린 1차전에서 68대88(20점 차)로 패하며 이 기록을 62년 만에 갈아치웠다. 2차전에선 66대95, 무려 29점 차 대패를 당하며 하루 만에 불명예 기록을 또다시 경신했다.
한국은 설욕전에 나선다. 분위기는 나쁘지 않다. '에이스' 이현중이 이번 대회 1, 2차전에서 맹활약하며 팀을 이끌고 있다. 2차전에선 유기상이 3점슛 7개를 꽂아 넣는 최고의 감각을 선보였다. 여기에 문유현과 에디 다니엘 등 '막내 라인'도 인도네시아전에서 득점포를 가동하며 자신감을 얻었다.
변수는 남아있다. '핵심' 여준석의 몸 상태다. 그는 사우디아라비아와의 조별리그 첫 경기에서 부상했다. 인도네시아전에는 모습을 드러내지 않았다. 마줄스 감독은 "확답하기는 이르지만, 어제보다는 통증이 덜하고 부기도 가라앉는 중이다. 12일이 돼야 정확한 상태를 진단할 수 있을 것 같다"고 말했다. 그러면서 "어떤 상대와 붙든 경기는 항상 0에서부터 시작하는 법이다. (한-일) 원정 친선경기와 비교하면 지금은 우리도, 일본도 로스터에 큰 변화가 있다. 라이벌전인 것은 잘 알지만, 우리는 우리만의 게임을 해야 한다. 일본의 경기를 지켜본 뒤 그에 맞춰 준비하겠다"고 했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com