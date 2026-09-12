한국, 日 넘어 대파가 필수다. AG 8강 최상의 시나리오.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 일본 우츠노미야에서 만난 KCC 이상민 감독은 2002년 부산 아시안게임 금메달의 주역이다.

특히 결승 진출의 분수령이었던 4강 필리핀전에서 극적인 3점 결승골로 한국의 우승을 이끌었다.

이 감독은 애정어린 조언을 했다. "8강 토너먼트부터는 무조건 집중해야 한다. 일본과 인도네시아의 예선전을 봤다. 일본의 정밀한 패턴에 3점슛은 너무 강렬했다. 이렇게 터지면서 한 수 아래의 일본 전력이라 하더라도 승리를 장담할 수 없다. 8강에서는 무조건 집중, 또 집중해야 한다. 단 하나의 방심도 허용해서는 안된다. 대표팀 선수들이 잘 하겠지만, 다시 한번 곱씹어야 할 부분"이라고 했다.

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실제 그렇다. 아시안게임은 한국을 제외하면 풀 전력으로 나오는 팀들은 없다.

이현중 이정현 여준석 등 병역혜택 이슈가 걸려 있는 한국으로서는 우승 외에는 실패한 대회가 될 가능성이 높다.

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일단 한국은 사우디, 인도네시아를 연패했다. 조 1위 가능성이 농후하다. 한국은 A조에 편성돼 있다. 마지막 고비, 일본과의 경기가 남아 있다.

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무조건 잡아내야 한다. 8강에서 가장 유리한 대진을 만들기 위한 필수 조건이다.

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아시안게임 8강 토너먼트 방식은 독특하다.

12개 팀이 3개 조로 나뉘어 경기를 치른다.

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조별리그 성적과 골득실, 다득점까지 중요하다. 조 1위가 특정 조 2위 혹은 조 2~3위 승자와 맞붙는 방식이 아니다.

전체 예선 성적을 합산해 전적, 골득실, 다득점까지 고려해 1~8위를 매긴다. 4개의 카테고리(1~2위, 3~4위, 5~6위, 7~8위)가 묶인 상황에서 8강 대진표를 작성한다. 즉, 무조건 1~2위 그룹에 들어야 가장 수월한 대진표를 받을 수 있다. 예선 1위로 통과한다면 최상의 시나리오가 된다. 단, 조별리그에서 맞대결한 팀은 자동적으로 8강에서 제외되는 특수 조건이 붙는다.

젊은 일본은 여전히 경계대상이다. 카네치카 렌을 비롯해, 젊은 선수들와 활동력과 견고한 시스템을 중심으로 한 3점슛 능력은 경계 대상이다.

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일본전 승리 뿐만 아니라 득실차도 매우 중요하다. 아시안게임의 전력 편차는 여전히 크다. B, C조 1위와 1~2위 그룹 경쟁을 해야 한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com