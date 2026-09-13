"일본만 꺾으면 4강 보인다" 8강 진출 사실상 확정 한국. 8강 상대 불투명. 이란 바레인, 사우디 가능성 농후

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[스포츠조선 류동혁 기자] 일단 대한민국은 8강 진출을 확정했다. 조 1위를 위해서는 일본만 꺾으면 된다. 조 1위를 차지하면 8강에서 비교적 수월한 상대를 만날 가능성이 농후하다.

단, 최악의 경우가 생길 수도 있다.

2014년 인천아시안게임 이후 12년 만에 정상 탈환에 나선 한국 남자 농구 대표팀이 조별리그 2연승을 달렸다.

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사우디를 82-66으로 꺾은 뒤 인도네시아를 102-48, 무려 54점 차로 완파했다.

예선 마지막 경기는 13일 오후 7시에 열리는 일본전이다. 양팀은 각각 2연승을 달리고 있다.

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한국은 패하더라도 2승1패로 조 2위를 확보, 8강에 진출한다.

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이번 대회 8강 토너먼트 대진표는 독특하다.

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12개 팀이 3개 조로 나뉘어 경기를 치른다.

조별리그 성적과 골득실, 다득점까지 중요하다. 조 1위가 특정 조 2위 혹은 조 2~3위 승자와 맞붙는 방식이 아니다.

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전체 예선 성적을 합산해 전적, 골득실, 다득점까지 고려해 1~8위를 매긴다. 일단 각조 상위 2개팀이 8강에 진출. 조 3위 세 팀이 승패, 득실차, 다득점 순으로 순위를 가려 2팀만 올라간다.

4개의 카테고리(1~2위, 3~4위, 5~6위, 7~8위)가 묶인 상황에서 8강 대진표를 작성한다. 즉, 무조건 1~2위 그룹에 들어야 가장 수월한 대진표를 받을 수 있다. 예선 1위로 통과한다면 최상의 시나리오가 된다. 단, 조별리그에서 맞대결한 팀은 자동적으로 8강에서 제외되는 특수 조건이 붙는다.

12개 참가국 모든 팀들이 예선 마지막 경기를 남겨놨다.

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2연승은 딱 3팀이 있다. 한국과 일본, 그리고 C조 1위를 사실상 확정지은 중국이다.

조별예선 1위는 중국이 유력하다. 3연승 가능성이 높고, 2경기 평균 득실차는 무려 +84점이다. 한국은 +70점, 일본은 +51점이다.

즉, 한국이 일본을 꺾는다면, 최소 예선 2위로 8강에 올라간다.

한국은 8강에서 일본과 만나지 않는다. 중국을 만날 일도 없다. 한국은 이란, 바레인, 사우디, 대만, 필리핀 중 한 팀과 맞붙는다.

바레인과 사우디는 충분히 꺾을 수 있는 상대. 하지만, 이란과 대만, 필리핀은 까다롭다. 대만은 월드컵 아시아 지역예선에서 최근 2차레 패한 바 있고, 핵심들이 빠졌지만, 이란과 필리핀의 전력은 만만치 않다.

일단 한국은 일본을 이겨야 한다. 그래야 8강 토너먼트에서 수월한 상대를 만날 확률이 올라간다. 4강이 가까워진다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com