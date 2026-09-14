결국 절대 2강만 살아남았다. 미국-프랑스 여자농구 월드컵 결승 충돌

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[스포츠조선 류동혁 기자] 결국 절대 2강이 결승에서 충돌한다.

세계 최강 미국, 그리고 유럽 최강 프랑스가 결승에 진출했다.

FIBA 랭킹 1위 미국은 13일(한국시각) 독일 베를린 아레나에서 열린 2026 FIBA(국제농구연맹) 여자농구 월드컵 4강전 스페인과의 경기에서 76-66으로 승리했다.

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로스터의 힘이 있었다.

브리아나 스튜어트(16득점), 칼리아 쿠퍼(13득점), 재키 영(12득점)이 맹활약했다.

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3쿼터까지는 접전이었다. 4쿼터 승부처 미국의 힘이 빛났다. 강력한 압박 수비로 스페인의 공격력을 봉쇄한 미국은 쿠퍼와 영이 해결사 역할을 했다.

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역대 최고의 재능이 모였다는 평가를 받는 프랑스는 독일을 86-64로 완파했다.

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에이스 가비 윌리엄스가 22득점, 5리바운드, 5어시스트를 기록했다. 2000년대 NBA 슈퍼 슈팅 가드의 척도인 20-5-5를 달성했다. 빅맨 자넬 살룬이 더블더블(14득점, 11리바운드)를 기록했다.

한국을 8강 결정전에서 완파했던 독일은 니아라 사발리(12득점)가 고군분투했지만, 프랑스의 벽은 거대했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com