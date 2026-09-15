카와이 레너드, 토론토 랩터스 트레이드 확정, 발표

카와이 레너드. AP연합

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 카와이 레너드의 토론토 랩터스 이적이 확정, 발표됐다.

미국 스포츠전문매체 ESPN은 15일(이하 한국시각) 'LA 클리퍼스와 토론토 랩터스가 카와이 레너드 중심의 트레이드에 최종 합의했다'고 보도했다.

지난 6월 양 측은 레너드 트레이드에 합의했다. 레너드 측 역시 LA 클리퍼스와 토론토 랩터스 간의 트레이드 과정에서 '토론토행일 경우 연장 계약에 응하겠다'는 의사를 밝혔다.

Advertisement

레너드와 LA 클리퍼스의 계약이 남아있는 상황에서 토론토는 레너드의 연장계약이 필요했다. 토론토행 이후 FA 자격을 얻어 다른 팀으로 향하면 트레이드의 의미가 없기 때문이다.

결국 LA 클리퍼스는 브랜든 잉그램, 그레이디 딕과 1라운드 지명권 3장(스왑권 1장 포함)과 2라운드 지명권을 받고 레너드를 토론토로 트레이드하기로 합의했다.

Advertisement

2019년 토론토를 NBA 우승으로 이끌었던 레너드는 토론토에 복귀를 원했다. 2019년 당시 골든스테이트 워리어스와의 파이널에서 경기당 평균 28.5득점을 기록하며 파이널 MVP를 수상했고, 곧바로 FA 자격을 얻어 LA 클리퍼스에 합류했다.

Advertisement

양 측의 합의는 LA 클리퍼스와 레너드의 부정 계약에 따른 NBA 사무국의 징계로 인해 지연되고 있다는 소식이 보도됐다.

Advertisement

ESPN은 12일 '카와이 레너드를 대상으로 한 LA 클리퍼스와 토론토 랩터스 트레이드가 지연되고 있다. 토론토 랩터스는 레너드 영입을 많이 원하고 있고, 계약이 합의된 대로 이루어질 것이라고 믿고 있다'고 하기도 했다.

결국 사흘 뒤 양 측의 트레이드는 성사됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com