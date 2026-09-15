"르브론이 문제가 아니다!" 美 ESPN의 예리한 충격 분석 "필라델피아 차기 성적. 르브론 아닌 브라운-엠비드 조합에 달렸다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 필라델피아 76ers는 차기 시즌 NBA 최고의 다크호스 겸 우승 후보다.

기존의 조엘 엠비드와 타이리스 맥시가 있다. 엠비드는 건강하면 니콜라 요키치와 함께 리그 최고 빅맨이고, 맥시는 지난 시즌 급성장한 올스타급 가드다.

강력한 득점력과 폭발적인 스피드를 지니고 있는 리그 최고의 득점형 가드다.

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여기에 비 시즌 MVP급 레벨의 제일런 브라운과 '킹' 르브론 제임스가 가세했다. 게다가 지난 시즌 무궁무진한 잠재력을 보인 VJ 에지컴도 있다.

'재능의 합'은 리그 최고다.

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필라델피아의 차기 시즌에 대한 수많은 시선들이 존재한다. 우승후보부터, 플레이오프 다크호스 정도 그칠 것이라는 여러가지 평가가 나오고 있다.

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미국 ESPN은 의외지만 날카로운 분석을 내놨다.

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이 매체는 15일(이하 한국시각) '비시즌 필라델피아만큼 극적으로 운명을 바꾼 팀은 없었다. 보스턴에서 제일런 브라운을 데려왔다. 르브론 제임스도 영입했다'며 '필라델피아 차기 시즌의 키는 르브론이 아니라 브라운이 될 가능성이 높다'고 했다.

무슨 의미일까. 브라운은 기존의 폴 조지와 트레이드된 자원이다. 강력한 운동능력을 바탕으로 내외곽에서 다양한 득점 루트를 가지고 있는 완성형 윙맨 자원이다. 지난 시즌 보스턴에서 에이스 역할을 했고, MVP급 레벨로 우뚝 선 스타다.

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이 매체는 '폴 조지는 조엘 엠비드와 훨씬 더 잘 어울렸다. 지난 시즌만 놓고 보면 팀을 위한 역할의 희생이 있었고, 엠비드에게 공간을 확보해 주기 위해 외곽 공격을 주로 했다'며 '필라델피아는 폴 조지와 드래프트 픽을 트레이드해 보스턴 셀틱스에서 브라운을 영입했다. 이 결정은 여러 면에서 타당했다: 브라운은 조지보다 더 젊고, 건강하며, 더 생산적이다. 단, 브라운의 합류는 엠비드와 관련된 새로운 의문을 불러일으킨다. 브라운과 엠비드는 모두 중거리에서 자유투 라인까지 노리는 득점자다. 비교하자면, 폴 조지가 엠비드와 더 잘 어울렸다. 그는 3점슛 실력이 더 뛰어나고, 필라델피아에서 희생할 의지가 있음을 보여줬다'고 했다.

즉, 폴 조지는 엠비드와 공격 루트가 겹치지 않지만, 브라운과 엠비드는 미드 레인저 부근에서 공격 루트가 겹치고, 스페이싱의 조절이 쉽지 않다는 의미다.

때문에 이 매체는 '제일런 브라운은 필라델피아의 엠비드 이후 미래를 대비한 영입으로 보인다. 엠비드는 내구성에 문제가 있다. 하지만, 필라델피아는 올 시즌도 우승을 노릴 수 있다. 그런 재능들이 모여있다'며 '필라델피아의 농구 파워 지수 순위는 6위다. 필라델피아는 지난 시즌 플레이오프 1라운드에서 2번 시드 보스턴을 꺾고 컨퍼런스 준결승에 진출했다. 제임스와 엠비드는 나이와 부상 우려를 안고 있지만, 이 팀의 재능은 NBA 우승 경쟁을 할 수 있음을 시사한다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com