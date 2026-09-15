디펜딩 챔피언 부산 KCC, 프로농구 타이틀스폰서십 계약 체결

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 디펜딩 챔피언 부산 KCC가 새로운 시즌 프로농구 타이틀스폰서가 됐다.

KBL은 15일 2026~2027시즌 프로농구 타이틀스폰서를 KCC로 정하고, 올 시즌 프로농구 공식 대회명을 '2026-2027 KCC 프로농구'로 확정했다고 발표했다.

KCC는 2005~2006, 2009~2010, 2014~2015, 2015~2016, 2016~2017시즌, 2024~2025시즌에 이어 7번째 타이틀 스폰서를 맡게 됐다.

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KBL과 KCC는 15일 KBL 센터에서 2026~2027시즌 프로농구 타이틀 스폰서십 계약을 체결했다. KCC 백창기 부사장과 조공훈 판촉·마케팅 상무, 최형길 단장, KBL 이수광 총재, 신해용 사무총장 등이 참석했다.

KCC는 타이틀 스폰서십 계약을 통해 2026~2027시즌 프로농구 대회 공식 명칭 사용권을 비롯해 10개 구단 경기장 내 광고 권한과 각종 제작물에 대한 홍보 권리를 갖는다.

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남자프로농구는 다음달 3일 부산사직체육관에서 열리는 부산 KCC-창원 LG의 개막전을 시작으로 막을 올린다. 29일 오후 2시부터 10개 구단 감독과 선수들이 참석하는 개막 미디어데이가 열릴 예정이다.

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KCC는 '더 좋은 삶을 위한 가치창조'를 경영이념으로, 환경친화적 기술력과 지속적 기술혁신을 바탕으로 건축자재, 도료, 실리콘, 첨단소재 등 다양한 제품과 기술을 제공하는 글로벌 응용 소재 화학 기업이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com