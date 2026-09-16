[나고야 AG] 최준용 여준석, 끝내 8강 출전 강행. 가세 효과는? 대한민국 남자농구 완벽한 업그레이드

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[스포츠조선 류동혁 기자] 최준용과 여준석이 결국 8강전 진출을 강행했다.

당초 두 선수는 8강전 출전이 불투명했다. 하지만, 강한 임팩트를 남기면서 8강전 승리에 보탬이 됐다.

대한민국 남자농구 대표팀은 16일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 8강전에서 중동의 다크호스 요르단을 114-80으로 완파했다.

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이현중이 28득점, 5어시스트를 기록했다. 이정현(12득점) 유기상(16득점), 변준형(10득점)이 두자릿수 득점을 했다. 공격 루트가 다양했다. 로스터 모든 선수들이 득점에 성공했다.

최준용은 6득점을 기록했고, 여준석은 9득점을 올렸다.

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최준용은 15일 밤 대표팀 합류 예정이었다. 단, 비행기가 연착되는 바람에 16일 새벽 대표팀과 합류했다.

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오전 10시 경기. 시차 적응과 여행의 피로도를 감안하면 출전이 쉽지 않았다. 그러나 최준용은 대표팀 코칭스태프와의 미팅을 통해 출전을 강행했다.

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효과는 확실했다.

2쿼터 최준용이 등장했다. 투입되자 마자 왼쪽 45도 지점에서 깨끗한 3점포를 터뜨렸다. 이현중과 최준용이 동시에 투입되자, 한국 내외곽 수비는 더욱 유기적으로 변했다.

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조별예선 전체 2위를 했던 한국은 8강에서 전력을 한단계 업그레이드했다.

공격에서 최준용은 자신의 주특기인 절묘한 패스 워크로 대표팀 공격을 진두지휘했다. 메인 볼 핸들러는 이정현이었지만, 게임을 전체적으로 조율하고 지휘하는 포인트 포워드 역할을 했다.

대표팀의 공격 옵션은 더욱 다양해졌고, 활발한 오프 더 볼 무브를 보인 이현중 유기상 등의 공격 효율이 올라갔다.

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수비에서도 더블팀과 거기에 따른 로테이션 수비가 더욱 유기적으로 변했다. 최준용 효과였다.

여준석은 당초 족저근막염 증세가 있었다. 한국에서 진단은 "휴식이 필요하다. 출전 시 부상 부위가 악화될 수 있다"였다.

그러나 여준석은 출전을 강행했고, 이정현과 호흡을 맞춘 앨리웁 덩크를 꽂아넣었다. 대표팀 전체적 에너지 레벨을 한 단계 높였고, 림 프로텍팅과 리바운드에서 힘을 보탰다.

최준용과 여준석의 가세로 한국 전력은 더욱 업그레이드됐다. 금메달의 고비인 8강전에서 극적인 변화를 이뤄냈다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com