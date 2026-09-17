스티브 커, 왜 KB가 지구 1옵션인 지 설명하다. "준비기간 짧은 국제무대, 듀란트는 1대1 치명적 무기"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 골든스테이트 워리어스 스티브 커 감독이 케빈 듀란트의 위대함을 설명했다.

국제 농구에서 왜 듀란트가 궁극의 무기인 지에 대한 이유를 설명했다.

그는 2024년 파리올림픽 사령탑을 맡았다. 르브론 제임스, 케빈 듀란트, 스테판 커리의 빅3를 앞세워 금메달을 차지했다.

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듀란트는 미국 농구 역사상 국제무대에서 최고의 선수다. 4차례 올림픽 금메달, 2010년 세계선수권대회 금메달의 주역이었다.

듀란트는 2028년 LA올림픽 출전 의지를 불태우고 있다. 현 시점 폼을 유지한다면 승선 가능성은 농후하다.

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커 감독은 17일(한국시각) 현지매체와의 인터뷰에서 듀란트의 국제무대 공격 1옵션의 이유를 설명했다.

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그는 '미국 대표팀이 국제대회가 어려운 이유가 있다. 서로에 대한 친숙함(조직적 팀 케미스트리)가 부족하다. 팀이 완성되기 위해서는 많은 시간과 많은 케미스트리가 필요하다. 안타깝게도 미국 농구는 그런 여유가 없다. NBA 스타들은 오프시즌이 매우 짧기 때문이다. 반면, 독일, 프랑스, 스페인, 캐나다, 세르비아 같은 대표팀은 오랜 기간 함께 뛰었으며, 일부는 풀뿌리 시절부터 함께 뛰었던 선수들로 구성되어 있다'고 했다.

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여기에서 듀란트의 위력이 나타난다. 커 감독은 'FIBA 환경에서 듀란트가 빛나는 이유는 미국 팀이 그의 득점 능력을 어떻게 활용할지 너무 고민할 필요가 없기 때문이다. 그냥 공을 그에게 주고, 1대1을 시키면 된다'고 했다.

그는 'FIBA 대회는 시스템을 설치할 시간이 많지 않다. 듀란트는 농구 역사상 가장 치명적 득점자 중 한 명이다. 만약 연습 시간이 5일밖에 안 된다면, 케빈 듀란트가 1옵션이 딱 맞다. 그냥 그에게 공을 패스하면 된다'고 했다.

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그는 듀란트의 또 다른 특징에 주목했다.

그는 '듀란트는 아름다운 농구를 사랑한다고 오랫동안 이야기해 왔다. 2016년 골든스테이트 워리어스에 합류한 주요 이유 중 하나였다. 농구 순수주의자로서 듀란트는 NBA에서 자주 접하는 모든 화려함 없이 농구를 즐긴다. 국제 농구에 이상적이다. 화려한 플레이보다는 경쟁에 집중하는 경기를 즐긴다. 선수 인생에서 가장 순수한 스포츠 경험이 된다. 듀란트는 내가 만난 누구보다도 농구를 사랑한다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com