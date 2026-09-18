'이소희 21점 맹활약' 주축 빠진 여자 농구, 첫 경기 말레이시아 66점차 대파, 12년만의 금메달 도전 쾌조의 스타트![아시안게임]

한국 여자 농구, 106-40으로 말레이시아 격파 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기. 승리한 대한민국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

패스하는 이소희 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기. 이소희가 패스를 하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

작전 지시하는 박수호 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기. 한국 박수호 감독이 작전 지시를 하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]12년만에 아시안게임 금메달 사냥에 나선 대한민국 여자 농구가 서전을 시원한 쾌승으로 장식하며 분위기를 끌어올렸다.

박수호 감독이 이끄는 여자 농구 대표팀은 18일 오전 10시 일본 아이치의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 말레이시아와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 조별예선 C조 1차전에서 106대40, 66점차로 승리했다.

주장 강이슬이 결장한 가운데, 이소희(21점 4어시스트), 최이샘(19점 7리바운드), 안혜지(2점 10어시스트) 등이 골고루 맹활약하며 박지현(소속팀 일정) 박지수(부상) 등의 공백을 지우고 첫 경기를 승리로 가져갔다.

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한국 여자 농구는 1978년 방콕대회, 1990년 베이징대회, 1994년 히로시마대회, 2014년 인천대회에서 총 네 차례 아시안게임 금메달을 획득했으나, 지난 두 대회에선 우승을 놓쳤다. 2023년에 열린 2022년 항저우대회에선 준결승에서 일본에 패하고 3-4위전에서 북한을 꺾으며 동메달을 목에 걸었다.

허예은, '어디로 패스할까?' (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기. 한국 허예은이 드리블을 하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

볼다툼하는 진안 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기. 진안이 볼다툼을 벌이고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

3년 전 아쉬움을 뒤로 하고 다시 금메달을 목표로 일본을 찾은 박수호호는 첫 경기 대승으로 기분 좋은 출발을 알렸다. 같은 조 대만과 몽골이 아직 경기를 치르지 않은 가운데, C조 단독 선두로 올라섰다.

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한국은 1쿼터 초반 6-8로 끌려가기도 했으나, 최이샘의 3점포로 전세를 뒤집었다. 1쿼터를 22-10으로 앞선 채 마친 한국은 2쿼터에서만 이소희 최이샘 등이 3점슛 7개를 꽂아넣으며 격차를 벌렸다. 2쿼터는 59-22로 마무리됐다. 이소희는 이날 3점포만 5개 터뜨렸다.

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이해란 허예은 홍유순 등도 득점에 적극적으로 가담하며 3쿼터를 81-32로 마쳤고, 4쿼터 도중 일찌감치 100점을 돌파했다. 결국 경기는 한국의 106대40 승리로 끝이 났다.

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이번 아시안게임 여자 농구는 11개팀이 3~4개팀씩 3개조로 나눠 조별리그를 진행한 뒤 각 조 1위와 2위, 조 3위 중 상위 두 팀이 8강에 오르는 방식으로 진행된다. 한국은 21일 오후 1시 같은 경기장에서 몽골과 조별리그 2차전을 펼친다.