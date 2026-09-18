'천적' 이란까지 잡았다! '결승 진출' 마줄스 감독의 미소 "우리만의 농구 했다"[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"우리만의 농구를 했다."

니콜라이스 마줄스 대한민국 남자농구 대표팀 감독의 미소였다. 대한민국 남자농구가 12년 만에 아시안게임 결승에 진출했다. 한국은 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 4강전에서 이란을 77-51로 완파했다.

한국은 일본-중국 승자와 20일 오후 7시40분 같은 장소에서 결승전을 펼친다.

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이현중은 26득점(3점슛 7개)를 폭발시켰다. 14리바운드를 잡아냈고, 3점슛 성공률은 무려 54%였다. 이우석이 19득점, 이정현이 11득점을 기록했다. 이란은 에이스 모하마드 잠시디(10득점) 외에는 두자릿수 득점 선수가 없었다. 한국의 강력한 디펜스에 이란의 공격은 끝내 활로를 찾지 못했다.

경기 후 기자회견에 나선 마줄스 감독은 "팬들에게 감사하다. 팬들 뿐만 아니라 선수들 가족들, 지지해주는 모든 분들께 감사하다. 경기는 피지컬한 경기였다. 이란 선수는 크고 힘도 세다. 첫 쿼터에서 봤듯이 저득점 양상이었다. 2, 3쿼터에서 리듬을 찾으며 우리 경기를 했다. 얼마나 피지컬 적으로 잘 싸울 수 있는지가 중요했는데 잘했다. 선수들에게 수비를 잘했다는 이야기를 하고 싶다. 오늘 승리를 즐길만한 퍼포먼스를 보여줬다"고 했다.

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이어 "대한민국은 슈터의 팀이다. 3점을 많이 쏘고 많이 메이드한다. 감독님이 추구하는 농구에서 슈터를 찾기 윈한다. 좋은 모습을 보였다. 리듬 찾는게 중요했는데 빅맨들이 스크린 잘했다. 3점슛을 만들기 위한 과정이 좋았다. 오늘 어시스트가 22개였다. 이현중이 터프샷을 하기도 했지만, 대부분 오픈샷이었다. 우리만의 농구를 했다"며 "좋은 수비에 초점을 맞췄다"고 했다.

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'주장' 이승현도 "준결승에서 이겨서 좋다. 선수들이 한마음 한뜻으로 해서 예선부터 조직력이 좋아졌다. 어린 선수들이 제 말을 잘 따라줬다. 수비적으로 말할 것 없이 너무 잘해줬다"고 했다.

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이날 26득점을 올리며 승리의 일등공신이 된 이현중은 "초반부터 피지컬하게 나올거라 생각하고 몸싸움에 밀리지 않고 잘 싸웠다. 가드들이 수월하게 움직일 수 있게 형들이 잘해줬다. 아직 끝나지 않았다. 냉정히 턴오버가 많았다. 압박 당했을때 컨트롤 잘하면 더 좋은 팀이 될 수 있을 것 같다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com