'2026 박신자컵' 23일 티켓 예매…멤버십 선예매도 진행

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여자 프로농구 비시즌 국제대회인 '2026 KB국민은행 박신자컵'의 티켓 예매 일정이 확정됐다.

2026 KB국민은행 박신자컵은 10월 3일부터 11일까지 청주체육관에서 열리며, 티켓 예매는 23일 오후 2시부터 대회 전 경기를 대상으로 동시에 시작된다.

1층 땡겨요석과 플로어석은 경기별로, 2~3층 좌석은 날짜별로 판매한다. 1층 땡겨요석 구매자에게는 배달 애플리케이션 '땡겨요' 1만원 할인 쿠폰을 제공한다. 1층 좌석 구매자는 해당 티켓 관람일에 열리는 다른 경기까지 볼 수 있도록 3층 좌석도 추가로 받을 수 있다.

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일반 예매에 앞서 멤버십 선판매도 진행된다. 21일 오전 11시부터 선착순 100명을 대상으로 판매하며 가격은 2만원이다. 멤버십 구매자는 23일 오전 11시부터 일반 예매보다 3시간 먼저 티켓을 예매할 수 있다. 멤버십 구매와 별도로 관람 티켓을 구매해야 한다. 대회 기간에는 일자별 선착순 입장 관중에게 '땡겨요' 5000원 할인 쿠폰도 증정한다. 땡겨요석 구매자는 대상에서 제외된다.

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여러 경기를 관람하는 팬들을 위한 'N차 관람객 특별 경품 추첨 이벤트'도 마련된다. 입장객은 티켓당 1회 경품에 응모할 수 있으며, 대회 마지막 날인 10월 11일 추첨을 통해 스탠바이미2 MAX, 에어팟, 신세계상품권 10만원권, 땡겨요 3만원 할인 쿠폰 등을 증정한다. 티켓은 WKBL 애플리케이션과 공식 홈페이지를 통해 예매할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com