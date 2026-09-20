'천재 슈터 나왔다!' 日 '비주얼 포워드' 관심 폭발…아시안게임 사상 첫 결승 한일전 앞두고 "목표는 물론 우승이다"

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 남자 농구 대표팀의 '비주얼 포워드'로 급부상한 가네치카 렌이 한-일전을 앞두고 각오를 다졌다.

대한민국 남자 농구 대표팀은 20일 오후 7시 40분 일본의 아이치 인터내셔널 아레나에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전을 치른다. 한국은 1970, 1982, 2002, 2014년 아시안게임에 이어 12년 만이자 통산 5번째 금메달에 도전한다. 더욱이 이번에 금메달을 따낸다면 1982년 인도 뉴델리 대회 이후 44년 만에 원정 아시안게임 정상 등극이다.

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마지막 상대는 일본이다. 두 팀이 아시안게임 결승에서 만나는 것은 처음이다. 일본은 아시안게임에는 최정예 멤버를 잘 내보내지 않는다. 1951, 1962년(이상 은메달) 외엔 남자 농구 결승에 오른 적이 없다. 무려 64년 만의 결승 진출이다.

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역대 전적에선 한국이 48승22패로 앞선다. 하지만 지난 8월 15∼16일 일본 도쿄에서 열린 두 차례 친선 경가에서 연달아 고개를 숙였다. 이번 대회에선 달랐다. 한국은 지난 13일 열린 아시안게임 조별리그 A조 최종전에서 100대83으로 이겼다.

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일본은 하치무라 루이, 가와무라 유키, 귀화 선수 조시 호킨슨 등 핵심 선수가 이번 대회에 나서지 않았다. 대신 급부상한 선수가 있다. 일본의 '더다이제스트'는 19일 '일본의 신예에 시청자들이 반했다. 가네치카는 중국과의 준결승에서 팀에 활력을 불어넣었다. 그의 플레이에 시청자들의 찬사가 쏟아졌다. 게다가 평소에 농구를 보지 않았던 시청자들조차도 시선을 뗄 수 없게 만들었다. 그는 큰 키와 단정한 외모를 겸비해 놀라운 반응이 나왔다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 일본 팬들은 가네치카를 두고 '천재 슈터다', '어시스트와 수비도 좋았다', '너무 잘생겼다', '그의 외모는 대박이다' 등의 반응이 나왔다.

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가네치카는 "컨디션도 좋고, 대회를 위해 차분히 준비하고 있다. 내 장점을 최대한 발휘해 팀 승리에 기여하고 싶다. 목표는 물론 우승이다. 응원해 주시는 분들과 아이들에게 농구의 즐거움, 세계를 상대로 싸우는 모습을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com