왜 커리는 르브론과 다른가? 본인 등판. 트레이드썰 커리 최종판결. "단, 한차례도 트레이드 언급 안해. 골스에서 커리어 끝낼 것"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리가 등판했다. 트레이드 설에 대해 최종 판결을 내렸다.

스테판 커리는 최근 미국 CNBC에 출연 '르브론 제임스가 겪었던 것 같은 자유계약선수 이적 과정을 밟을 의향이 있느냐'는 질문을 받고 '골든스테이트에서 NBA 커리어를 끝내고 싶다'고 답했다.

그는 '항상 골든스테이트에서 선수 생활을 마감하고 싶다고 말해왔다. 우리가 이룩한 성과, 올해 드레이먼드(그린) 및 스티브 커 감독과 다시 한번 함께 뛸 수 있다는 사실이 중요하다. 매년 반복되는 NBA의 계약 관련 상황은 정말 정신 없고 변화도 빠르다. 골든스테이트에 남아 경쟁력을 유지하겠다는 제 의지와 목표는 확고하며, 계약 문제는 자연스럽게 해결될 것이라고 생각한다'고 했다.

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커리는 올 시즌 약 6200만 달러의 계약을 체결하고 있다. 마지막 해다. 적어도 현 시점에서는 내년 여름 FA 자격을 얻는다. 최대 2년, 1억3700만 달러 규모의 연장 계약을 체결할 자격이 있다.

ESPN은 '스테판 커리는 현재 구단으로부터 1~2년 맥스(최대 연봉) 계약부터 샐러리캡 확보를 위한 연봉 삭감안에 이르기까지 다양한 계약 옵션을 제안받아 검토 중'이라고 했다.

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커리는 이번 비시즌 수많은 트레이드 설이 있었다. 하지만, 모두 사실 무근이었다. 그리고 직접 등판해 논란을 마무리했다.

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커리가 어떤 식으로 골든스테이트와 계약을 맺을 지는 알 수 없다.

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ESPN이 다양한 옵션이 있다고 밝혔다.

미국 농구전문매체 헤비스포츠 역시 마찬가지였다. '골든스테이트 워리어스와 연장계약권을 획득한 스테판 커리는 2년 1억3700만달러의 풀 맥시멈 계약을 체결할 가능성이 가장 높다. 커리는 골든스테이트에 충성도가 높고, 페이컷을 할 수 있다. 연장 계약을 맺지 않고 내년에 할 경우 골든스테이트는 2027년 여름에 1억 달러 이상의 샐러리캡 여유 공간을 창출할 수 있다. 커리가 계약을 미룬다면 골든스테이트는 2027년 여름 이적시장에서 거물급 FA를 영입하거나 드래프트 픽 출혈 없이 샐러리캡 여유분을 활용해 거물 FA를 데려올 수 있다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com