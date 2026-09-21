"이현중, 하치무라와 비견" "이승현의 버스 노쇼 분노". 일본 뚫은 한국농구 AG 금메달. 日 매체 "이현중이 일본 꿈을 산산조각냈다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 이현중에 대해서는 감탄했고, 이승현의 일침에 대해서는 비중있게 다뤘다.

대한민국 남자농구가 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 결승전에서 일본을 67-57로 물리쳤다.

에이스 이현중이 27득점, 18리바운드를 기록했다. 무려 63%의 3점슛 성공률을 기록하면 완벽하게 경기를 지배했다.

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한국은 결승전 당일 아침 훈련을 위해 배정된 차량이 '노쇼'를 했고 오전 훈련이 사실상 취소됐다. 대표팀은 결국 계획한 훈련을 취소, 산책으로 오전 훈련을 대체했다. 홈 코트 이점이 있는 일본과 사상 첫 아시안게임 결승전을 앞두고 비상식적 사건이 발생했다.

일본 매체들은 한국의 우승에 대해 상세하게 보도했다.

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농구 전문매체 디 앤서는 20일 '이현중이 일본의 꿈을 산산조각 냈다. 지난 시즌 B리그에서 뛴 이현중은 완벽한 NBA 재능이었다. 양팀 통틀어 27득점을 했고, 경기를 지배했다'며 '일본 팬의 주요 반응으로는 이현중이 일본 하치무라와 비슷한 역할을 하고 있다. 완전 NBA 재능이다. 독보적이다라는 반응이 있었다'고 했다.

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일본 대표팀이 선전했다는 내용도 있었다. 닛칸 스포츠는 '일본 B 대표팀이 놀라운 성적을 거두면서 44년 만에 은메달을 획득했다. 결승에서 한국에 패했지만, 신예들의 재능과 함께 일본 농구의 미래를 볼 수 있었던 결승전'이라고 평가했다.

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또 '아시안게임에서 아침 훈련 버스 노쇼는 있을 수 없다. 도저히 납득이 되지 않는다'는 한국 주장 이승현의 비판도 비중있게 실었다.

이 매체는 '한국팀 주장 이승현은 버스 사건이 선수들의 분노를 불러일으킨 것 같다. 누가 실수했는 지 모르겠지만, 결승에서 이런 일이 절대 일어나서는 안된다고 했다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com