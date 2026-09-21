韓 에이스 이현중의 특별한 행동…'패한 일본에 가서 격려' 日 팬들 'LEE 예의 바른 행동' 감동 폭발

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 열도가 '대한민국 에이스' 이현중에 홀릭됐다.

일본의 '디앤서'는 21일 '일본을 격파한 한국 에이스의 행동에 찬사가 쏟아졌다. 이현중의 예의 바른 행동이 일본 팬에게 감동을 자아내고 있다'고 보도했다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 남자 농구 대표팀은 20일 일본의 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 67대57로 이겼다. 이로써 한국은 1970, 1982, 2002, 2014년 아시안게임에 이어 12년 만이자 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 또한, 1982년 인도 뉴델리 대회 이후 44년 만에 원정 아시안게임 정상에 올랐다.

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우승의 중심엔 이현중의 활약이 있었다. 이날 이현중은 27득점-18리바운드를 기록했다. 3점슛 8개를 시도해 5개를 넣는 집중력(성공률 63%)을 선보이며 경기를 완벽하게 지배했다.

'디앤서'는 '지난 시즌 일본 나가사키에서 활약하며 우승에 기여한 이현중은 3쿼터에 3점슛을 꽂아 넣으며 팀에 활력을 불어넣었다. 양 팀 최다 득점을 기록하며 한국을 아시아 정상에 올려놓았다. 한국은 환호했지만, 경기 뒤 이현중은 혼자 일본 쪽으로 향했다. 그리고 대표팀 관계자와 포옹을 나누는 등 인사를 나눴다. 게다가 관객석에 있던 팬들과도 하이파이브를 나눴다'고 했다.

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이 매체에 따르면 일본 팬들은 '끝없이 멋진 사람', '훌륭한 인품', '이런 점이 좋다', '평가 받아야 한다', '가장 먼저 일본 쪽에 인사하러 와 줬다' 등의 반응이 나왔다.

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한편, 이현중은 2026~2027시즌을 앞두고 미국프로농구(NBA) 포틀랜드 트레일블레이저스와 '이그지빗 10'(Exhibit 10) 계약을 했다. '이그지빗 10'은 최저 수준의 연봉을 받는 1년짜리 비보장 계약이다. 정식 로스터 자리를 약속받는 건 아니다. 하지만 구단 트레이닝 캠프에 초청돼 기량을 증명할 기회를 얻을 수 있다. 최종적으로 로스터에 들지 못해도 구단 산하 G리그(NBA 2군 리그) 팀에서 정해진 기간을 소화하면 별도 보너스를 받을 수 있다. NBA 문을 두드리는 선수들이 흔히 거치는 경로 중 하나다.

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이번 계약으로 이현중은 포틀랜드 트레이닝 캠프에 참가한다. 최종 로스터에 포함되지 않으면 포틀랜드 산하 G리그 팀 립시티 리믹스에서 로스터 진입을 계속 노릴 수 있다. 립시티에서 인상적인 활약을 펼친다면 포틀랜드를 오가며 뛸 수 있는 '투웨이(Two-way) 계약'으로 전환될 수도 있다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com