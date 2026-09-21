12년만의 금메달이 준 병역 혜택, 더 특별한 '신검도 안받고 면제' 다니엘 "감독님께 감사"-'조기 전역' 이우석 "대장님께 감사"

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]12년만의 금메달, 병역혜택은 달콤한 열매다.

한국은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 결승전에서 일본을 67-57로 물리쳤다. 에이스 이현중이 27득점, 18리바운드를 기록했다. 완벽하게 경기를 지배했다. 무려 63%의 3점슛 성공률(8개 시도 5개 성공). 이정현이 14득점, 7어시스트를 기록했다. 원-투 펀치가 일본의 기세를 완벽하게 잠재웠다.

2002년 부산, 2014년 인천에 이어 2016년에 아시아 정상에 오른 한국은 '아시안게임 금메달 12년 주기설'을 완벽하게 입증했다. 이번 대회 4번째 금메달.

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한국 남자농구는 이번 우승으로 새로운 황금세대를 구축하게 됐다. 대표팀의 핵심 자원들이 병역특례를 받으며 새로운 도전을 이어갈 수 있게 됐다. 이현중 여준석을 비롯, 문유현 문정현, 에디 다니엘, 유기상 이정현 등 무려 7명이 병역특례를 받게 됐다. 현재 군복무 중인 이우석도 짧지만 혜택을 누리게 됐다.

모두에게 특별하지만, 그 중에서도 이우석과 에디 다니엘에게는 더욱 특별한 결과다. 2025년 5월 입대한 이우석은 올해 11월 중순 제대할 예정이었지만, 전역을 한 달 가량 앞당길 수 있게 됐다. 이우석은 "조기 전역을 생각하지 않을 수 없었지만, 결승을 앞두고 조기 전역을 절대 마음에 두지 말자는 생각이었다"며 "군인으로 마지막 임무를 완수했다"고 웃었다.

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이어 "한 달 정도 일찍 돌아갈 수 있을 것 같은데 일단 팀에 일찍 합류할 수 있다는 것이 가장 좋은 점"이라며 "정확한 절차는 모르지만, 1라운드부터 합류해서 뛸 수 있지 않을까 한다"고 말했다．

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군인 신분인만큼, 경기 대장님에 대한 감사를 잊지 않았다. 이우석은 "내가 아시안게임에서 활약할 수 있었던 것은 부대 안에서 관리를 잘해주신 덕분"이라며 "경기대장님이 편의를 많이 봐주셨다. 잘해주신 덕분에 컨디션을 잘 끌어올릴 수 있었다"고 했다. 그는 "일단 부대에 들어가야죠. 마지막 충성을 해야죠"라며 웃었다.

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다니엘은 19세에 병역특례를 받게 됐다. 10대 국가대표가 된 다니엘은 마줄스 감독의 부름을 받아 아시안게임 대표에도 포함됐다. 그는 "사실 솔직히 말씀드리면 군대 가는 것도 실감이 안 나는데 지금 면제된 것도 사실 실감이 안 난다. 아직 신체검사도 안 받아서 내가 공익인지 현역인지 아무것도 모르는데 일단 면제했다"라고 웃었다.

그는 자신을 뽑아준 마줄스 감독에 대한 감사를 표했다, 다니엘은 "이렇게 지금까지 3개월 동안 감독님이 함께하면 너무 감사했다"며 "그냥 내 개인적인 생각인데 사실 마줄스 감독님이 오셔서 사실 내가 국가대표 오는 게 쉬운 길은 아니었고 처음 신인 선수를 뽑는 것 자체가 감독님한테도 도전이었을 텐데 너무 감사함이 있었고 그렇게 함께하면서 여기 와서 이렇게 좋은 결실을 맺었다는 그런 거 자체가 너무 좋았었던 것 같다"고 말했다.

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그는 마지막으로 "고등학교 친구들한테 연락이 왔다. 사실 대학 갔으면 지금쯤 정기전 준비하고 있었을 텐데"라면서 "프로 와서 좋은 국가대표도 오고 좋은 경험을 한 것 같다"고 미소지었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com