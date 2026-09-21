'허유정 10점' 韓 3X3 여자 농구, 태국→인도네시아 잡고 조별리그 2연승

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대한민국 여자 3X3 농구 대표팀이 조별리그 2연승을 질주했다.

한국은 21일 일본 나고야 긴조후토역 광장 경기장에서 열린 인도네시아와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 3X3 농구 여자부 조별리그 D조 2차전에서 21대4로 이겼다. 한국은 23일 낮 12시 싱가포르와 조별리그 세 번째 경기를 치른다.

한국은 이번 대회에 WKBL에서 뛰고 있는 송윤하 허유정 김정은 최예슬로 출격했다. 분위기는 좋았다. 한국은 앞서 열린 태국과의 첫 경기에서 13대12로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 기세를 이어갔다. 한국은 허유정의 2점슛으로 포문을 열었다. 김정은 송윤하가 연달아 득점하며 힘을 보탰다.

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인도네시아는 추격에 나섰지만, 한국을 막을 수 없었다. 한국은 연거푸 리바운드를 잡아내며 공격권을 지켜냈다. 최예슬 허유정이 연달아 2점슛을 꽂아 넣으며 점수 차를 벌렸다. 한국은 경기 종료 3분여를 남기고 16-3으로 점수 차를 크게 벌리며 사실상 승기를 잡았다. 한국은 이후에도 골밑에서 연거푸 득점하며 승리의 마침표를 찍었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com