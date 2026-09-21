이정도면 청문회감! '사상 두번째 노메달 수모' 중국 남자농구, AG 준비에 41억원 투자 '충격'...中팬들은 "그 돈이면 10명 귀화 가능, 세금 낭비 당장 조사해라" 분노

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[스포츠조선 박찬준 기자]'그 많던 돈은 다 어디로 간걸까?'

중국 남자농구를 향한 비판이 고조되고 있다. 중국 남자농구는 20일 일본 나고야에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 3~4위전에서 이란에 70-79로 패했다. 중국은 아시안게임 역사상 두 번째로 메달 획득에 실패했다. 첫번째는 2014 인천아시안게임이었다. 5위에 그쳤다.

중국은 이번 대회 큰 기대를 모았다. 한국을 제외, 대표팀 1진이 대거 참가하지 않았다. 중국은 NBA리거 양한센 저우치, 자오루이 등 핵심들이 없었지만, 세대교체의 핵심이자, 절정기에 오르고 있는 후진추, 왕준제, 랴오 산닝, 후밍쉬안, 취용치 등 대표팀 신예 코어들이 총집결했다.

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하지만, 준결승에서 대표팀 2진으로 나선 일본에 한 때 40점 차 리드를 뺏기면서 19점 차 패배를 당했고, 동메달 획득에도 실패했다. 이날 이란 역시 핵심 가드 2명이 못 나오는 등 정상 전력이 아니었음에도 중국은 전혀 힘을 쓰지 못했다.

비판의 시선은 궈스창 감독을 향했다. 궈스창 감독은 공식 인터뷰에서 '이번 여름 감독과 선수 모두 매우 진지하게 훈련과 경기에 집중했다. 중국 남자 대표팀 모두가 정말 힘든 시간을 보냈고, 모두가 열심히 노력했다'고 했다. 이 발언은 더욱 공분을 일으켰다.

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중국 매체 지보바는 '노력과 정신만으로는 기술적 격차를 메울 수 없다. 일본과 중국 국가대표팀 간의 실력 격차가 크다. 그들의 기본 슈팅 기술과 기술적, 전술적 개념은 완전히 다른 수준에 있었다. 우리는 일본 남자 농구팀이 우리보다 우월하고, 더 성숙하며, 자유롭고, 현대적이며, 마법의 공을 쏘는 능력을 가진다는 점을 인정해야 한다'고 했다.

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이 매체는 '감독이 시대에 뒤처지고 있다. 농구에 대한 구식철학은 시스템 문제에서 비롯된다. 가장 큰 문제는 감독의 전술 철학이다. 그들은 배우러 나가기를 거부하고, 집요하게 옛 방식을 고수합니다. 나이가 들면 그 자리를 젊은 세대에 넘겨줘야 한다. 우리는 선수들이 해외로 나가 배우도록 권장하지만, 동시에 코치 인재를 파견하고 육성해야 한다'고 했다.

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중국농구협회로도 화살이 날아가는 분위기다. 소후닷컴에 따르면 국가체육총국 농구관리센터는 지난 4월 농구 관련 예산 자료를 공개했다. 이 자료에 따르면 대표팀 훈련 및 교류 비용이 약 200만 위안, 우리 돈으로 41억원에 달하는 것으로 드러나 다시 한번 논란이 됐다.중국 팬들은 "그 돈이면 훌륭한 외국인 선수 10명을 귀화시킬 수 있다", "누가 세금을 낭비하고 있는 것일까?", "농구 대표팀은 암적인 존재다. 그 배후의 진실을 밝혀야 한다" 등 맹비난을 퍼부었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com