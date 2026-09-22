이현중 vs 허재. 한국판 GOAT 논쟁 시작. 유재학 전희철 "이현중, 이미 역대급 반열. 허재 감독과 비교? 뒤지지 않는다"

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 류동혁 기자] 이현중이 한국 농구 역사상 최고의 선수 반열에 오를 수 있을까.

이현중에 대한 'GOAT 논쟁'이 나오고 있다. 역사상 가장 뛰어난 선수였던 허 재 전 감독과 비교되고 있다.

마치 NBA 마이클 조던과 르브론 제임스의 GOAT 논쟁을 보는 것 같다.

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이현중은 지난 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 결승전에서 27득점, 18리바운드를 기록했다. 공수에서 완벽했다. 무려 63%의 성공률을 기록했다. 한국은 일본을 67-57로 물리치며 12년 만에 아시안게임 금메달을 획득했다.

일본 매체들도 감탄했다. 닛칸스포츠는 '이현중이 경기를 지배했다. 확실히 레벨이 달랐다'고 했고, 농구전문매체 디 앤서는 '이현중이 일본의 꿈을 산산조각냈다. 지난 시즌 B리그에서 뛴 이현중은 완벽한 NBA 재능이다. 이현중이 일본 하치무라와 비슷한 위치를 차지하고 있다'는 감탄을 했다.

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국내 지도자들도 마찬가지다. 이현중의 미친 퍼포먼스를 극찬하고 있다. 대부분 "말이 안되는 플레이를 한다. 스몰 포워드가 저렇게 수비까지 강력하고, 수비을 저렇게 하면서 슈팅 효율까지 나온다는 것은 정말 대단한 일"이라고 했다.

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허 재 전 감독과 비교했을 때는 어떨까.

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대표팀 임시 지휘봉을 잡았던 전희철 감독은 곰곰히 생각한 뒤 "정말 대단하다. 이현중은 뭐라고 말할 게 없는 선수다. 이미 한국 농구 역대급 반열에 올랐다"며 "허 재 감독과 비교하면 개인 기량 측면에서는 허 재 감독이 더 나을 수 있다. 하지만, 팀에 미치는 영향력, 코트 안팎에서 선수단에 주는 효과 등을 생각하면 대등하다고 생각한다. 시대가 다르고, 포지션이 달라서 직접 비교는 쉽지 않지만, 이현중이 허 재 감독 못지 않은 퍼포먼스를 보이는 것은 사실"이라고 했다.

나고야에서 대표팀 경기를 지켜본 유재학 KBL 경기 본부장 역시 감탄을 금치 못했다. "슈터가 저렇게 수비하고 리바운드 하는 것 자체가 말이 안된다"며 "허 재 감독은 분명히 한국농구 역대 최고의 선수인 것은 맞다. 하지만, 이현중은 또 다른 측면에서 한국 역대 최고의 선수다. 코트 안에서 공수를 따졌을 때 경기력은 비등하다고 할 수 있다. 하지만, 코트 밖에서 이현중의 모습까지 감안하면 이현중이 한국 농구 역대 최고의 선수라고 생각한다. 허 재 감독을 앞지를 수 있다고 생각한다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com