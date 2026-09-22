울산 현대모비스 창단 40주년 기념 엠블럼 공개

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[스포츠조선 류동혁 기자] 현대모비스가 창단 40주년 기념 엠블럼을 공개했다.

울산 현대모비스는 22일 창단 40주년을 맞아 구단의 역사와 정체성을 담은 기념 엠블럼을 공개했고 공식발표했다.

1986년 기아산업 농구단으로 출범한 현대모비스는 기아자동차 농구단, 부산 기아 엔터프라이즈를 거쳐 2026년 현재까지 40년의 역사를 이어오고 있다.

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이번 40주년 기념 엠블럼은 구단의 상징색을 활용해 정체성을 유지하면서 지난 40년의 역사와 전통을 표현했다. KBL 챔피언결정전 7회 우승을 상징하는 7개의 별을 담아 디자인했다.

40주년 기념 엠블럼은 2026~2027시즌 동안 경기장 인테리어 및 다양한 MD 기념 상품과 홈경기 이벤트, 온·오프라인 콘텐츠 등에 폭넓게 활용할 예정이다.

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현대모비스는 창단 40주년을 맞아 기념 엠블럼 공개를 시작으로 지난 40년간 구단과 함께해 온 팬들과 역사를 공유할 수 있는 다양한 콘텐츠와 이벤트를 선보일 계획이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com