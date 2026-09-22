WKBL 박신자컵 티켓 예매 시작. 멤버십 구매자 100명, 3시간 먼저 좌석 구매 기회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 2026 KB국민은행 박신자컵이 23일 티켓 예매를 시작한다.

멤버십 구매자 100명에게 3시간 먼저 좌석을 고를 기회가 주어진다. 1층 티켓 구매자는 당일 다른 경기도 3층에서 관람할 수 있다. 여러 차례 경기장을 찾으면 경품 응모 기회도 늘어난다.

박신자컵은 10월3일부터 11일까지 청주체육관에서 열린다. 일반 예매는 9월 23일 오후 2시 시작된다. 대회 전 경기 티켓이 한꺼번에 풀린다. 예매 창구는 WKBL 애플리케이션과 공식 홈페이지다.

Advertisement

좌석에 따라 판매 단위가 다르다. 1층 땡겨요석과 플로어석은 경기별로, 2·3층 좌석은 일자별로 판매한다.

일반 예매에 앞서 9월21일 오전 11시부터 멤버십을 선착순 100명에게 판매한다. 가격은 2만원이다. 멤버십에 입장권은 포함되지 않는다. 경기 티켓은 따로 구매해야 한다. 멤버십 구매자의 예매 시작 시각은 23일 오전 11시다. 일반 예매보다 3시간 빠르다.

Advertisement

1층 땡겨요석 구매자에게는 배달 앱 '땡겨요' 1만원 할인 쿠폰을 증정한다. 땡겨요석과 플로어석 구매자 모두에게는 관람 당일 다른 경기를 볼 때 쓸 3층 좌석도 추가로 제공한다.

Advertisement

대회 기간 매일 선착순 입장 관중에게 지급하는 혜택도 있다. 땡겨요 5000원 할인 쿠폰으로, 땡겨요석 관중은 대상에서 제외된다.

Advertisement

'N차 관람객 특별 경품 추첨 이벤트'는 입장 티켓당 한 차례씩 응모하는 방식이다. 여러 장의 티켓으로 경기를 관람하면 그만큼 응모 기회가 쌓인다.

추첨은 대회 마지막 날인 10월 11일 진행한다. 경품은 스탠바이미2 MAX, 에어팟, 신세계 상품권 10만원권, 땡겨요 3만원 할인 쿠폰 등이다. 세부 예매 안내와 이벤트 내용은 WKBL 공식 홈페이지에서 확인하면 된다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com