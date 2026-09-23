'9득점 6리바운드' 김정은, 한국 女 3X3 농구 싱가포르 완파…3전 전승 8강 직행

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[스포츠조선 김성원 기자]한국 3X3 여자 농구 대표팀이 8강에 안착했다.

김정은(BNK) 최예슬(삼성생명) 허유정(신한은행) 송윤하(KB)가 짝을 이룬 여자대표팀은 23일 일본 나고야의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 최종전에서 싱가포르를 22대13으로 완파했다.

김정은이 9득점 6리바운드로 팀내 최다를 기록했고, 최예슬은 6득점 5리바운드, 허유정은 4득점 2리바운드, 송윤하는 3득점 4리바운드를 올렸다.

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1, 2차전에서 태국과 인도를 제압한 한국은 3전 전승, D조 1위로 8강 진출을 확정했다. 아시안게임 3X3 농구 여자부에는 16개국 참가했다. 4개조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1위는 8강에 직행한다. 조 2위와 3위는 플레이오프 토너먼트를 거쳐 8강 진출 여부를 가리게 된다.

3대3 농구는 2018년 자카르타-팔렘방 대회부터 아시안게임 정식 종목으로 채택됐다. 한국 3X3 여자 농구 대표팀은 사상 첫 아시안게임 메달을 노리고 있다.

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8강전은 24일 열린다. 상대는 추후 결정된다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com