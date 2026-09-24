"중국 나와!" 남녀 농구 동반 금메달 '희망 UP', 女 박수호호 인니 42점차 완파하고 준결승 진출…'12명 엔트리 전원 득점'

여자 농구, 4강으로 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 24일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국과 인도네시아의 8강전에서 101-59로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.24 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

강이슬 '슛!' (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 24일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국과 인도네시아의 8강전. 한국 강이슬이 슛하고 있다. 2026.9.24 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

안혜지 '가뿐히' (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 24일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국과 인도네시아의 8강전. 한국 안혜지가 레이업 슛을 하고 있다. 2026.9.24 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]남녀 동반 아시안게임 금메달을 노리는 한국 농구가 순항을 거듭하고 있다. 여자 농구도 메달권까지 성큼 진입했다.

박수호 감독이 이끄는 여자 농구 대표팀은 24일 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 농구 8강전에서 인도네시아를 101대59로 꺾고 4강에 선착했다.

한국은 앞서 조별리그 3경기에서 말레이시아(106대40), 몽골(88대61), 대만(73대59)을 모두 꺾고 C조 1위로 8강 진출권을 따낸 데 이어 쾌조의 4연승을 질주하며 상승세를 이어갔다.

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최이샘(16점 5리바운드) 진안(12점 6어시스트) 이소희(12점 5리바운드) 정현(12점) 허예은(11점 8어시스트) 강이슬(11점) 등이 고른 활약을 펼치며 42점차 대승을 따냈다. 지난 조별리그 3차전 대만전의 아쉬운 경기력을 씻어냈다.

박수 치는 박수호 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 24일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국과 인도네시아의 8강전. 한국 박수호 감독이 박수를 치고 있다. 2026.9.24 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

뒤이어 일본-태국, 대만-필리핀, 중국-몽골이 8강전이 열린다. 한국은 이날 오후 7시20분에 열릴 중국-몽골전 승자와 25일 준결승전을 펼친다. 한-중전이 유력시된다.

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한국은 1쿼터에만 6개의 3점슛을 쏘며 26-13으로 리드했다. 극심한 전력차 속 한국은 계속해서 주도권을 쥐고 점수차를 벌려나갔다. 전반은 52-30, 22점차로 마무리됐다.

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박 감독은 후반 주축 자원들의 체력을 안배하면서도 3쿼터를 69-40으로 앞선 채 마쳤고, 급기야 4쿼터 막바지 100점 고지를 밟았다. 한국은 대만전에 컨디션 문제로 나서지 못한 이해란(4점) 포함 12명 엔트리 전원이 골맛을 봤다. 경기는 그대로 한국의 101대59 승리로 끝났다.

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남자 농구 대표팀이 앞서 일본을 꺾고 2014년 인천대회 이후 12년만에 금메달을 획득한 데 이어 여자 농구도 12년만의 정상 탈환을 노린다. 여자 농구는 지금까지 1978, 1990, 1994, 2014년 총 4번 우승했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com