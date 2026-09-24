남녀 동반 金 보인다! '12명 전원 득점' 여자농구, 인도네시아에 42점차 대승 '14회 연속 4강 진출'...박수호 감독도 "오늘이 가장 만족스러워" 미소

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"오늘이 가장 만족스러운 경기!"

박수호 여자농구 대표팀 감독의 미소였다. 남녀 동반 아시안게임 금메달을 노리는 한국 농구가 순항을 거듭하고 있다. 여자 농구도 메달권까지 성큼 진입했다.

대한민국 여자농구 대표팀은 24일 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 농구 8강전에서 인도네시아를 101대59로 꺾고 4강에 선착했다.

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한국은 앞서 조별리그 3경기에서 말레이시아(106대40), 몽골(88대61), 대만(73대59)을 모두 꺾고 C조 1위로 8강 진출권을 따낸 데 이어 쾌조의 4연승을 질주하며 상승세를 이어갔다.

최이샘(16점 5리바운드) 진안(12점 6어시스트) 이소희(12점 5리바운드) 정현(12점) 허예은(11점 8어시스트) 강이슬(11점) 등이 고른 활약을 펼치며 42점차 대승을 따냈다. 지난 조별리그 3차전 대만전의 아쉬운 경기력을 씻어냈다.

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한국은 1쿼터에만 6개의 3점슛을 쏘며 26-13으로 리드했다. 극심한 전력차 속 한국은 계속해서 주도권을 쥐고 점수차를 벌려나갔다. 전반은 52-30, 22점차로 마무리됐다.

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박 감독은 후반 주축 자원들의 체력을 안배하면서도 3쿼터를 69-40으로 앞선 채 마쳤고, 급기야 4쿼터 막바지 100점 고지를 밟았다. 한국은 대만전에 컨디션 문제로 나서지 못한 이해란(4점) 포함 12명 엔트리 전원이 골맛을 봤다. 경기는 그대로 한국의 101대59 승리로 끝났다.

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경기 후 박 감독은 "오늘이 제일 만족스러운 경기"라고 미소지었다. 이어 "인도네시아가 지난해 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵에서 대결했을 때보다 좋아졌고, 전반엔 우리 선수들이 몸이 좀 안 풀리기도 했다. 하지만 후반 들어 우리의 속공이 많이 나오면서 이번 대회 경기 중 제일 잘 풀린 것 같다"고 말했다.

대표팀은 중국-몽골 8강전 승자와 준결승에서 만난다. 역시 2회 연속 우승을 차지한 중국이 유력하다. 박 감독은 "중국은 세계적으로 강한 팀이다. 오늘 경기를 하면서 중국과 만날 것에 대비해 연습한 것도 있다"면서 "내일 오전까지 시간을 좀 갖고 계속 준비해 나가겠다"고 말했다.

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이어 "우리는 일단 많이 움직여야 한다. 트랜지션과 슈팅이 장점이니까 최대한 빠른 공격을 펼쳐야 한다"면서 "외곽 찬스를 위해 허예은이나 안혜지 등 가드들에게 어시스트를 많이 하라고 주문한다. 드리블 패스뿐만 아니라 컷인, 안에서 밖으로 빼는 패스도 많이 훈련했으니 그런 부분을 살려야 할 것"이라고 강조했다.

이날 어시스트 8개를 기록한 핵심 가드 허예은(KB) 역시 준결승 상대로 중국을 전망하며 "높이에선 열세인데, 우리가 우위를 갖고 잘할 수 있는 트랜지션과 슛에 중점을 둬야 할 것 같다"고 말했다.

자신감은 넘친다. 허예은은 "월드컵부터 뛰어오다 보니 컨디션이 100%는 아니지만, 태극마크를 달면 그런 것은 다 핑계고 100%를 쏟아야 한다고 생각한다"며 "동료들끼리 서로 웃으면서 대화도 많이 하면서 팀 분위기가 좋다. 4강전도 기대된다"고 덧붙였다.

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'캡틴' 강이슬(우리은행)도 "저희 전력이 우위였기에 경기 감각을 익히는 경기라고 생각하며 뛰었는데, 그런데도 수비 실수가 좀 있어서 보강이 필요하다고 본다. 개인적으로는 슛 밸런스가 좋지 않은 상황이라 확률을 높이는 것이 과제가 될 것 같다"며 "남자 농구 대표팀이 금메달을 따고 금의환향했기 때문에 우리도 좋은 기운을 받아서 금메달까지 최대한 도전해보려고 한다. 4강이 가장 중요한 경기가 될 것 같은데, 내일도 잘 준비해서 좋은 모습을 보이겠다"고 각오를 밝혔다.

남자 농구 대표팀이 앞서 일본을 꺾고 2014년 인천대회 이후 12년만에 금메달을 획득한 데 이어 여자 농구도 12년만의 정상 탈환을 노린다. 여자 농구는 지금까지 1978, 1990, 1994, 2014년 총 4번 우승했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com