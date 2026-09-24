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'충격' 77세 레전드 감독, 17년간 오른팔이었던 코치 전처와 '재혼'…"농구만 알지 형제애는 모르나"(美 매체)

윤진만 기자

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'충격' 77세 레전드 감독, 17년간 오른팔이었던 코치 전처와 '재혼'…"농구만 알지 형제애는 모르나"(美 매체)
'충격' 77세 레전드 감독, 17년간 오른팔이었던 코치 전처와 '재혼'…"농구만 알지 형제애는 모르나"(美 매체)

[스포츠조선 윤진만 기자]NBA 무대에서 한 획을 그은 베테랑 지도자 그렉 포포비치 전 샌안토니오 스퍼스 감독이 77세 나이로 재혼한 사실이 드러났다. 배우자는 오른팔 코치의 전처였다.

미국 타블로이드지 'TMZ'는 24일, 혼인 신고 서류를 입수해 포포비치 전 감독과 메리 베스 부덴홀저가 혼인 신고를 마쳤다고 보도했다. 텍사스주 벡사 카운티에 제출된 혼인 증명서에는 부부가 지난 16일 텍사스에서 반지를 교환하고 정식 부부가 되었다고 명시되어 있다.

놀랍게도 포포비치 전 감독의 새로운 아내인 메리는 과거 포포비치 전 감독과 함께 샌안토니오의 NBA 5회 우승(1999, 2003, 2005, 2007, 2014)을 이끈 마이클 부덴홀저 전 코치의 전처다. 부덴홀저 코치는 1996년부터 2013년까지 약 17년간 포포비치 전 감독 밑에서 일하다 애틀랜타 호크스 감독으로 부임하기 위해 팀을 떠났다. 포포비치 전 감독은 1996년부터 2025년까지 무려 29년간 팀을 맡았다. 통산 1390승 824패를 기록했다. 포포비치는 작년 은퇴 이후 샌안토니오의 농구 운영 부문 사장직을 맡고 있다.

'충격' 77세 레전드 감독, 17년간 오른팔이었던 코치 전처와 '재혼'…"농구만 알지 형제애는 모르나"(美 매체)

마이크와 메리는 10년 전인 2016년에 이혼했다. 포포비치 전 감독은 2018년 첫번째 아내인 에린과 사별했다.

포포비치 전 감독과 메리는 지난시즌 샌안토니오 홈 경기장에서 함께 경기를 관람하는 모습이 포착됐다. 부부가 언제부터 교제를 이어왔는지는 알려지지 않았다.

'TMZ'는 포포비치 전 감독이 농구에 대해선 누구보다 해박하겠지만, 과연 '형제애의 불문율'을 이해하고 있는지 의문이라고 꼬집었다.


윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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