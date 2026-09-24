'충격' 77세 레전드 감독, 17년간 오른팔이었던 코치 전처와 '재혼'…"농구만 알지 형제애는 모르나"(美 매체)

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[스포츠조선 윤진만 기자]NBA 무대에서 한 획을 그은 베테랑 지도자 그렉 포포비치 전 샌안토니오 스퍼스 감독이 77세 나이로 재혼한 사실이 드러났다. 배우자는 오른팔 코치의 전처였다.

미국 타블로이드지 'TMZ'는 24일, 혼인 신고 서류를 입수해 포포비치 전 감독과 메리 베스 부덴홀저가 혼인 신고를 마쳤다고 보도했다. 텍사스주 벡사 카운티에 제출된 혼인 증명서에는 부부가 지난 16일 텍사스에서 반지를 교환하고 정식 부부가 되었다고 명시되어 있다.

놀랍게도 포포비치 전 감독의 새로운 아내인 메리는 과거 포포비치 전 감독과 함께 샌안토니오의 NBA 5회 우승(1999, 2003, 2005, 2007, 2014)을 이끈 마이클 부덴홀저 전 코치의 전처다. 부덴홀저 코치는 1996년부터 2013년까지 약 17년간 포포비치 전 감독 밑에서 일하다 애틀랜타 호크스 감독으로 부임하기 위해 팀을 떠났다. 포포비치 전 감독은 1996년부터 2025년까지 무려 29년간 팀을 맡았다. 통산 1390승 824패를 기록했다. 포포비치는 작년 은퇴 이후 샌안토니오의 농구 운영 부문 사장직을 맡고 있다.

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마이크와 메리는 10년 전인 2016년에 이혼했다. 포포비치 전 감독은 2018년 첫번째 아내인 에린과 사별했다.

포포비치 전 감독과 메리는 지난시즌 샌안토니오 홈 경기장에서 함께 경기를 관람하는 모습이 포착됐다. 부부가 언제부터 교제를 이어왔는지는 알려지지 않았다.

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'TMZ'는 포포비치 전 감독이 농구에 대해선 누구보다 해박하겠지만, 과연 '형제애의 불문율'을 이해하고 있는지 의문이라고 꼬집었다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com