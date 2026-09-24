'대한민국 큰일났다' 여자가 '221cm' 하승진보다 크다! 사람인가, 괴물인가...'223cm' 중국 역대급 장신 센터 어떻게 막나

사진=FIBA

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 여자 농구대표팀은 곧 괴물과 만난다.

대한민국 여자농구 대표팀은 24일 일본 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 농구 8강전에서 인도네시아를 101대59로 꺾고 4강에 선착했다. 4강에 오른 한국의 상대는 중국. 한국은 25일 같은 장소에서 중국과 결승 진출을 두고 대결한다.

8강에서도 굉장히 좋은 경기력을 보여준 건 사실이지만 문제는 중국이다. 우승 후보인 중국이다. 심지어 중국에는 '역대급 괴물'이 존재한다. 2007년생 장쯔위가 주인공이다. 아직 20살도 안된 선수지만 국제농구연맹(FIBA)에 올라온 프로필 기준으로 키가 무려 2m23이다. 중국 현지에서는 장쯔위의 키가 2m28에 육박한다는 이야기가 있을 정도. 아직 20살도 안된 선수라 더 키가 클 가능성도 존재한다.

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AP연합뉴스

한국 농구 레전드이자 장신으로 유명한 하승진의 신장이 2m21이다. 하승진도 현역 시절 높이로 유명했던 선수다. 그런데 여자 선수인 장쯔위가 하승진보다도 크다. 높이로는 아시아에서 장쯔위를 막을 수 있는 방법이 없다. 특히나 평균 신장이 당연히 남자보다 작은 여자 농구에서는 더욱 그렇다.

'만리장성' 장쯔위는 몽골과의 8강전에서도 압도적인 높이를 자랑했다. 팀에서 두 번째로 많은 20득점을 터트렸다. 효율이 미쳤다. 야투 12개 중 10개를 성공시켰다. 골대 앞에서 장쯔위한테 공이 전달되면 실점을 내줄 수밖에 없다는 의미다. 조별리그 경기에서도 괴랄한 높이를 앞세워 중국의 파괴력을 증명해냈다.

장쯔위는 이미 한국 여자 농구에 충격적인 패배를 안긴 기억이 있다. 2024년 열린 18세 이하(U-18) 여자 농구 아시안컵 4강에서 22분 동안 무려 34득점을 폭발시키며 한국에 61대79 대패를 안긴 적이 있다. 성인 레벨은 아니었다고 해도, 장쯔위의 파괴력이 얼마나 무서운지를 제대로 보여준 경기였다.

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신화통신

장쯔위를 제어할 수 있는 방법은 냉정히 말해 존재하지 않는다. 공이 투입되지 않게 만들면 된다는 의견도 존재하지만 다른 여자 선수들보다 40cm 이상 키가 크기 때문에 높이 띄워서 패스를 주면 공중에서 볼을 받아서 마무리해버리기 때문이다. 키뿐만 아니라 체구도 압도적이라 힘으로 밀리지도 않는다.

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장쯔위를 넘어야 농구에서 남녀 동반 금메달이 가능하다.