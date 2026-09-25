'대한민국 날벼락!' 2m5 넘고 동메달 땄더니 2m23 '괴물 센터' 나타났다! 韓 여자 농구, '만리장성' 中 준결승 격돌

사진=AP연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 농구에 날벼락이 떨어졌다. 2m5 장신을 넘었더니 이번엔 2m23의 초장신이 버티고 섰다.

박수호 감독이 이끄는 한국 여자 농구 대표팀은 25일 일본 아이치 인터내셔널 아레나에서 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치른다. 한국은 8강전에서 인도네시아를 101대59로 잡고 준결승에 안착했다.

한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 금메달을 정조준한다. 2018년 자카르타-팔렘방아시안게임에서 은메달을 목에 걸었다. 3년 전 열린 항저우 대회에선 자존심을 구겼다. 2006년 도하 대회 이후 17년 만에 파이널 무대를 밟지 못하게 됐다. 한국은 3위 결정전에서 북한을 잡고 동메달을 목에 걸었다.

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정상 탈환에 도전하는 한국. 상황은 좋지 않다. '핵심' 박지현(LA 스파크스)과 박지수(청주 KB스타즈) 없이 대회에 나섰기 때문이다. 대표팀은 앞서 박지수와 박지현을 포함한 13명의 강화 훈련 명단을 정해 훈련에 돌입했다. 8월 일본 원정 친선경기, 국제농구연맹(FIBA) 월드컵을 치르며 아시안게임에 대비했다. 다만, 미국여자프로농구(WNBA)에서 활동하는 박지현은 소속팀 일정에 따라 월드컵에만 참가하기로 한 상황이었다. 아시안게임을 앞두고는 부상 회복 중인 박지수의 출전 여부가 관건이었는데 결국 무산됐다. 한국은 위기 상황에서도 집중력을 발휘했다. 말레이시아(106대40)-몽골(88대61)-대만(73대59)-인도네시아(101대59)를 제압하고 가볍게 4강에 올랐다.

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준결승 상대는 '만리장성' 중국이다. 중국은 이번 대회에서 압도적 실력을 자랑하고 있다. 태국(111대46)-인도네시아(110대41)-몽골(89대63)을 연달아 잡고 4강에 진출했다.

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높이가 심상치 않다. 특히 2007년생 장쯔위는 국제농구연맹(FIBA) 프로필 기준으로 키가 무려 2m23이다. 그는 지난 2024년 열린 18세 이하(U-18) 여자 농구 아시안컵 4강에서 22분 동안 무려 34득점을 폭발시키며 한국에 패배를 안겼다. 당시 한국은 61대79로 고개를 숙였다. 한국은 직전 항저우 대회에서도 2m5 '괴물 센터' 박진아와 겨뤘다. 항저우에선 동메달을 목에 걸었다. 한국이 이번엔 2m23 장쯔위를 넘고 결승행 티켓을 거머쥘 수 있을지 관심이 모아진다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com