'이럴 수가' 대한민국, '숙적' 일본에 무너졌다…여자 3X3 농구, 8-19 뼈아픈 완패

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 3X3 농구가 '숙적' 일본에 무너졌다.

김정은(BNK) 최예슬(삼성생명) 허유정(신한은행) 송윤하(KB)로 꾸린 한국 3X3 대표팀은 25일 일본의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 8대19로 완패했다.

한국은 조별리그 D조 1위로 토너먼트에 진출했다. 태국(13대12)-인도네시아(21대4)-싱가포르(22대13)를 상대로 3연승을 질주했다. 8강에선 태국을 14대12로 제압하고 준결승에 진출했다.

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4강 상대는 일본이었다. 일본은 조별리그 B조에서 대만(8대12)-이란(16대18)에 연달아 패하며 벼랑 끝에 놓였다. 그러나 우즈베키스탄(19대11)을 잡고 기사회생했다. 이후 말레이시아(13대9), 중국(17대16)을 잡고 준결승에 올랐다.

한국은 경기 초반 상대에 연달아 2점슛을 내주며 0-4로 끌려갔다. 한국은 리바운드에서의 우위를 앞세워 야금야금 추격했다. 하지만 일본은 만만치 않았다. 매끄러운 연계 플레이를 앞세워 점수 차를 벌렸다. 한국은 외곽이 좀처럼 터지지 않으며 한때 4-11로 크게 밀렸다. 한국은 상대 파울을 유도해 득점에 나섰지만 승패를 뒤집지 못했다. 잘 나가던 한국은 4강에서 패배의 쓴 맛을 봤다.

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한편, 이번 대회 3X3 농구 여자부에는 16개국 참가했다. 4개조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1위는 8강에 직행한다. 조 2위와 3위는 플레이오프 토너먼트를 거쳐 8강 진출 여부를 가리게 된다.

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3대3 농구는 2018년 자카르타-팔렘방 대회부터 아시안게임 정식 종목으로 채택됐다. 한국 3X3 여자 농구 대표팀은 사상 첫 아시안게임 메달을 노리고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com