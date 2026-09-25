[나고야AG 여농 4강] '양날의 검' 장쯔위에 당한 대한민국. 이소희 이해란 9득점. 전반 36-41 5점 차 추격. 장쯔위의 만리장성, 허점은 확인했다

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[스포츠조선 류동혁 기자] '양날의 검' 장쯔위에 일단 대한민국은 상처를 입었다.

한국은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 4강전에서 중국과 맞대결을 펼치고 있다.

전반은 36-41로 뒤진 채 마쳤다. 나쁘지 않은 결과였지만, 아쉬웠다. 장쯔위는 강력했지만, 약점도 많았다.

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한국은 이번 대회 가장 빠른 팀이다. 강력한 트랜지션과 3점슛, 그리고 속공 능력이 강력하고, 끊임없는 압박과 더블팀으로 함정 수비를 판다.

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중국은 이번 대회 가장 높은 팀이다. 2m23의 세계에서 가장 높은 장쯔위가 있고, 1m90 안팎의 빅맨과 포워드가 즐비하다.

즉, 이번 대회 가장 극과 극인 팀들의 맞대결.

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팽팽한 접전. 장쯔위는 1쿼터 7분 50초를 남기고 투입됐다.

한국은 이해란이 장쯔위 앞에서 공격 리바운드를 잡아낸 뒤 이어진 공격에서 날카로운 패스를 받고 골밑 득점을 성공시켰다. 그러자, 중국은 장쯔위를 다시 벤치로 불러 들였다.

워낙 강력한 트랜지션과 3점슛 능력을 지닌 한국의 위력에 장쯔위를 함부로 쓸 수 없는 환경이 만들어졌다.

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강이슬이 골밑에서 페이크 이후 스텝 스루, 업 앤 언더로 완벽한 골밑 득점. 게다가 이해란이 골밑 돌파 이후 득점. 파울까지 얻어낸 뒤 한 손을 불끈 쥐며 포효했다.

그러나 장쯔위를 뺀 중국은 오히려 더욱 까다로웠다. 뤄신위(1m88)와 탕지팅(1m90) 등 높이와 스피드를 갖춘 포워드들이 공격 리바운드 이후 풋백 득점, 스틸 이후 속공 득점으로 역전.

한국은 진 안이 미드 점퍼로 재역전. 혈투가 펼쳤다.

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중국은 2분47초를 남기고 다시 장쯔위를 투입했다. 한국은 확실히 장쯔위가 들어갈 때 3점 찬스를 쉽게 만들어냈다. 단 강유림이 3점 실패.

그러나 거인의 반격이 시작됐다. 장쯔위가 패스를 받은 뒤 쉽게 2점 성공. 하지만, 한국은 이번에도 좋은 패스 이후 오픈 3점이 림을 빗나갔다. 박소희의 3점슛, 진 안의 미드 점퍼가 잇따라 빗나갔다.

공격에서 스페이싱, 공격 리바운드가 너무 수월했지만, 결국 슛이 들어가지 않았다. 중국은 또 다시 쉬운 골밑 득점.

한국은 최이샘이 하이 포스트로 올라와 미드 점퍼를 성공. 결국 여기에 1쿼터가 끝났다. 19-17, 2점 차 중국의 리드. 하지만, 한국의 흐름이 좀 더 날카로웠던 1쿼터였다. 14개를 시도한 3점슛이 단 1개만 들어간 것치고는 스코어 차이는 나쁘지 않았다. 장쯔위 역시 큰 위협은 아니었다.

2쿼터 강이슬의 돌파로 시작. 동점을 만들었다. 그리고 절묘한 패스워크에 의한 오픈 3점슛 찬스가 났다. 허예은이 혈을 뚫었다. 22-21, 역전에 성공했다.

한국은 특유의 함정 수비가 성공했다. 중국이 베이스 라인 부근에서 공격을 진행. 한국은 슬금슬금 더블 팀을 준비. 그러자, 중국은 반대편으로 패스. 이해란이 스틸에 성공했다. 월드컵에서도 맹위를 떨친 한국의 수비 시스템. 이소희가 미드 점퍼를 성공했다. 단, 한국이 상승세 분위기를 만들 때마다 탕지팅과 뤄신위가 그 흐름을 끊었다. 뤄신위의 속공으로 또 다시 재역전.

그러자 이소희가 또 다시 개인 능력으로 득점을 성공시켰다. 장쯔위가 또 다시 들어왔다.

베이스 라인에서 중국은 그대로 패스. 이해란과 진안이 동시에 막았지만, 소용없었다. 장쯔위가 잡은 두 가볍게 골밑슛을 성공시켰다. 장쯔위의 위력이었다.

단, 장쯔위가 있는 수비는 정말 허점이 많았다. 문제는 슈팅이 정말 비정상적으로 들어가지 않았다. 장쯔위가 2연속 골밑 포스트 업 이후 득점에 성공했다. 33-26, 7점 차 리드.

장쯔위는 높이와 함께 슈팅 터치는 부드러웠고, 골밑슛의 정확도가 높았다. 한국의 작전타임, 강이슬을 투입하자, 장쯔위는 또 다시 벤치로 들어갔다.

'장쯔위 폭풍'이 지나갔지만, 한국은 여전히 자신의 농구를 했다. 짧은 휴식을 마친 뒤 장쯔위가 골밑에서 또 다시 슛을 성공. 하지만, 이후 공격에서 공격자 3초 바이얼레이션을 범했고, 허예은이 또 다시 3점포를 터뜨리면서 추격했다. 그리고 최이샘의 절묘한 패스를 진 안이 받은 뒤 골밑슛을 시도하는 상황에서 왕쓰위가 팔을 잡아당기면서 U파울.

진안은 자유투 2개를 모두 성공시켰다. 3점 차 추격. 그러나 한국은 동점 찬스에서 공격이 불발됐다. 이소희의 마지막 수비는 약간 아쉬웠다. 왕쓰위에게 압박을 가하는 것은 좋았지만, 파울을 범했다. 팀 파울로 자유투 2개를 헌납했다. 결국 전반은 5점 차 리드를 당한 채 경기가 끝났다. 한국 입장에서 장쯔위에게 당한 것처럼 보였다. 잇따라 골밑 슛을 허용했다. 하지만, 공격에서 오픈 3점슛 찬스는 수월하게 나왔고, 공격 리바운드도 여러 차례 잡아냈다. 외곽슛이 절반 정도만 들어간다면 충분히 장쯔위라는 만리장성을 무너뜨릴 수 있는 경기력이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com