[나고야AG 여농 4강 분석] 2m23 장쯔위, 만리장성이 무너졌다. 누구도 예상치 못한 여랑이의 반란! 대한민국, 중국 혈투 끝 85-80 결승진출. 이소희 이해란 강이슬. NEW 빅3 완벽했다!

자유투하는 이소희 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기. 이소희가 자유투를 던지고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 류동혁 기자] 장쯔위를 앞세운 만리장성이 무너졌다. 대한민국 여자농구가 결승에 진출했다.

한국은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 4강전에서 중국을 혈투 끝에 85대80으로 물리쳤다.

이소희가 23득점을 폭발시켰고, 이해란도 22득점을 기록했다. 강이슬(16득점)은 4쿼터 승부처 연속 8득점으로 '에이스의 미학'을 보여줬다. 메인 볼 핸들러 허예은은 9득점, 9어시스트.

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중국은 장쯔위가 22득점을 기록했지만, 한국의 너무나 예리했던 트랜지션 농구에 무너졌다.

한국은 이번 대회 가장 빠른 팀이다. 강력한 트랜지션과 3점슛, 그리고 속공 능력이 강력하고, 끊임없는 압박과 더블팀으로 함정 수비를 판다.

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중국은 이번 대회 가장 높은 팀이다. 그리고 한쉬가 없지만, 사실상 1진이다. 2m23의 세계에서 가장 높은 장쯔위가 있고, 1m90 안팎의 빅맨과 포워드가 즐비하다.

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즉, 이번 대회 가장 극과 극인 팀들의 맞대결. 중국의 우세가 예상됐다. 중국은 한쉬가 없지만, 한국은 원-투 펀치 박지수 박지현이 없는 상태.

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전반전

팽팽한 접전. 장쯔위는 1쿼터 7분 50초를 남기고 투입됐다.

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한국은 이해란이 장쯔위 앞에서 공격 리바운드를 잡아낸 뒤 이어진 공격에서 날카로운 패스를 받고 골밑 득점을 성공시켰다. 그러자, 중국은 장쯔위를 다시 벤치로 불러 들였다.

워낙 강력한 트랜지션과 3점슛 능력을 지닌 한국의 위력에 장쯔위를 함부로 쓸 수 없는 환경이 만들어졌다.

강이슬이 골밑에서 페이크 이후 스텝 스루, 업 앤 언더로 완벽한 골밑 득점. 게다가 이해란이 골밑 돌파 이후 득점. 파울까지 얻어낸 뒤 한 손을 불끈 쥐며 포효했다.

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그러나 장쯔위를 뺀 중국은 오히려 더욱 까다로웠다. 뤄신위(1m88)와 탕지팅(1m90) 등 높이와 스피드를 갖춘 포워드들이 공격 리바운드 이후 풋백 득점, 스틸 이후 속공 득점으로 역전.

한국은 진 안이 미드 점퍼로 재역전. 혈투가 펼쳤다.

중국은 2분47초를 남기고 다시 장쯔위를 투입했다. 한국은 확실히 장쯔위가 들어갈 때 3점 찬스를 쉽게 만들어냈다. 단 강유림이 3점 실패.

그러나 거인의 반격이 시작됐다. 장쯔위가 패스를 받은 뒤 쉽게 2점 성공. 하지만, 한국은 이번에도 좋은 패스 이후 오픈 3점이 림을 빗나갔다. 박소희의 3점슛, 진 안의 미드 점퍼가 잇따라 빗나갔다.

공격에서 스페이싱, 공격 리바운드가 너무 수월했지만, 결국 슛이 들어가지 않았다. 중국은 또 다시 쉬운 골밑 득점.

한국은 최이샘이 하이 포스트로 올라와 미드 점퍼를 성공. 결국 여기에 1쿼터가 끝났다. 19-17, 2점 차 중국의 리드. 하지만, 한국의 흐름이 좀 더 날카로웠던 1쿼터였다. 14개를 시도한 3점슛이 단 1개만 들어간 것치고는 스코어 차이는 나쁘지 않았다. 장쯔위 역시 큰 위협은 아니었다.

2쿼터 강이슬의 돌파로 시작. 동점을 만들었다. 그리고 절묘한 패스워크에 의한 오픈 3점슛 찬스가 났다. 허예은이 혈을 뚫었다. 22-21, 역전에 성공했다.

한국은 특유의 함정 수비가 성공했다. 중국이 베이스 라인 부근에서 공격을 진행. 한국은 슬금슬금 더블 팀을 준비. 그러자, 중국은 반대편으로 패스. 이해란이 스틸에 성공했다. 월드컵에서도 맹위를 떨친 한국의 수비 시스템. 이소희가 미드 점퍼를 성공했다. 단, 한국이 상승세 분위기를 만들 때마다 탕지팅과 뤄신위가 그 흐름을 끊었다. 뤄신위의 속공으로 또 다시 재역전.

그러자 이소희가 또 다시 개인 능력으로 득점을 성공시켰다. 장쯔위가 또 다시 들어왔다.

베이스 라인에서 중국은 그대로 패스. 이해란과 진안이 동시에 막았지만, 소용없었다. 장쯔위가 잡은 두 가볍게 골밑슛을 성공시켰다. 장쯔위의 위력이었다.

단, 장쯔위가 있는 수비는 정말 허점이 많았다. 문제는 슈팅이 정말 비정상적으로 들어가지 않았다. 장쯔위가 2연속 골밑 포스트 업 이후 득점에 성공했다. 33-26, 7점 차 리드.

장쯔위는 높이와 함께 슈팅 터치는 부드러웠고, 골밑슛의 정확도가 높았다. 한국의 작전타임, 강이슬을 투입하자, 장쯔위는 또 다시 벤치로 들어갔다.

'장쯔위 폭풍'이 지나갔지만, 한국은 여전히 자신의 농구를 했다. 짧은 휴식을 마친 뒤 장쯔위가 골밑에서 또 다시 슛을 성공. 하지만, 이후 공격에서 공격자 3초 바이얼레이션을 범했고, 허예은이 또 다시 3점포를 터뜨리면서 추격했다. 그리고 최이샘의 절묘한 패스를 진 안이 받은 뒤 골밑슛을 시도하는 상황에서 왕쓰위가 팔을 잡아당기면서 U파울.

진안은 자유투 2개를 모두 성공시켰다. 3점 차 추격. 그러나 한국은 동점 찬스에서 공격이 불발됐다. 이소희의 마지막 수비는 약간 아쉬웠다. 왕쓰위에게 압박을 가하는 것은 좋았지만, 파울을 범했다. 팀 파울로 자유투 2개를 헌납했다. 결국 전반은 5점 차 리드를 당한 채 경기가 끝났다. 한국 입장에서 장쯔위에게 당한 것처럼 보였다. 잇따라 골밑 슛을 허용했다. 하지만, 공격에서 오픈 3점슛 찬스는 수월하게 나왔고, 공격 리바운드도 여러 차례 잡아냈다. 외곽슛이 절반 정도만 들어간다면 충분히 장쯔위라는 만리장성을 무너뜨릴 수 있는 경기력이었다.

후반전

드디어 3점포가 터지기 시작했다. 전반 총 22개의 3점슛 시도 중 3개만이 림을 통과했다.

하지만, 백코트 듀오 허예은, 그리고 이소희가 잇따라 3점포를 터뜨렸다. 역전에 성공했다.

단, 중국 역시 뤄신위, 장쯔이의 득점으로 반격. 팽팽한 혈투가 계속 이어졌다.

이해란의 자유투 2득점, 2점 차 리드. 중국이 엔드라인 패턴을 위해 장쯔위를 투입. 하지만, 한국은 스틸에 성공한 뒤 속공, 이해란의 미드 점퍼가 터졌다. 4점 차 리드.

그러나 중국은 장쯔위가 이번에는 패스로 골밑 돌파를 어시스트. 중국이 첸민링과 장쯔위의 더블 포스트로 골밑을 지배하자, 한국은 트랜지션에 의한 이소희의 퀵 3점, 이해란의 골밑 돌파로 공격 활로를 완벽하게 뚫었다. 특히, 이해란은 장쯔위가 버틴 상황에서도 골밑 슛 파울까지 얻어냈다. 3점 플레이를 완성. 56-52, 4점 차 리드.

중국이 장쯔위를 기용했을 때 약점을 완벽하게 공략하고 있는 한국이었다. 공격이 잘 풀리자 한국의 수비는 견고해졌다. 뤄신위의 골밑 돌파. 파울이 불렸다. 한국의 항의가 거칠어지자, 벤치 테크니컬 파울과 함께 수비자 자유투 2개를 포함, 자유투 3개가 선언됐다. 뤄신위는 2개만 성공.

그러자, 한국은 또 다시 트랜지션, 홍유순의 속공 득점. 중국은 또 다시 장쯔위를 투입하면서 골밑 2득점, 그리고 파울 보너스 자유투까지 성공시켰다. 58-57, 1점 차 한국의 리드.

중국의 기세가 다시 올랐다. 석연치 않은 안혜지의 파울 콜. 왕쓰위가 골밑에 자리잡는 상황에 가벼운 접촉에 파울. 한국의 팀 파울. 자유투 2득점. 중국의 역전.

부진했던 중국의 간판 포워드 양슈위가 골밑 득점을 보탰다. 중국이 조금씩 달아나기 시작했다.

하지만, 한국은 월드컵에서 확립한 팀 컬러가 흔들리지 않았다. 약간의 교착 상태에서 이소희가 또 다시 얼리 오펜스에 의한 3점포를 터뜨렸다. 장쯔위가 골밑에서 쉽게 공격 리바운드를 잡은 뒤 풋백 득점.

65-61, 4점 차 중국의 리드로 3쿼터 종료. 중국은 점점 한국의 수비 포메이션에 적응되고 있었다. 단, 장쯔위는 힘겨워하는 모습. 한국 역시 트랜지션의 스피드가 서서히 떨어지는 모습이었다.

운명의 마지막 4쿼터.

강이슬의 오픈 3점포가 빗나갔다. 그러자 중국은 속공으로 응징. 7점 차 중국의 리드. 강이슬에게 또 다시 오픈 찬스가 났지만, 3점포가 또 다시 빗나갔다. 부상 여파에 의한 슈팅 밸런스가 좋지 않았다.

하지만, 세번째 찬스는 놓치지 않았다. 스틸에 의한 속공. 강이슬이 터졌다. 중국은 장쯔위의 필살 패턴이 실패했다. 강이슬이 또 다시 얼리 오펜스, 오픈 3점을 놓치지 않았다. 1점 차 추격. 정현이 양슈위의 골밑 돌파를 깨끗하게 블록. 완벽한 한국의 흐름이었다. 강이슬이 이번에도 약속된 플레이로 골밑 돌파 성공, 연속 8득점. 드디어 역전에 성공했다.

강이슬이 왜 한국의 에이스인가를 보여준 장면이었다. 이때, 아쉬웠다. 정현이 수비 리바운드를 잡아냈지만, 상대에게 스틸을 당했다. 그리고 골밑슛을 허용한 뒤 파울까지 범했다. 뤄신위의 3점 플레이로 중국의 역전. 중국은 골밑슛으로 4점 차까지 벌렸지만, 최이샘이 3점포를 가동.

그리고 강이슬이 또 다시 날카로운 골밑 돌파로 역전에 성공했다. 그리고 또 다시 얻은 공격권. 이해란이 숨을 고른 뒤 오른쪽 윙에서 3점포를 작렬시켰다. 4점 차 리드.

이해란의 미소는 너무나 아름다웠다. 중국은 곧바로 골밑 돌파. 그리고 작전 타임. 한국은 2점 차 리드 완벽한 승부처였다.

허예은이 완벽한 스틸. 그리고 얼리 오펜스에서 이소희는 또 다시 과감한 퀵 3점포를 시도. 그대로 림을 통과했다. 1분43초가 남았다. 81-76, 5점 차 한국의 완벽한 리드. 중국은 탕지팅을 활용한 골밑 돌파 성공. 3점 차 추격. 이소희의 3점포가 실패하자, 중국은 돌파 이후 장쯔위의 골밑 득점, 1점 차까지 추격.

한국은 공격 실패. 남은 시간은 30여초. 중국은 탕지팅의 미드 점퍼가 실패. 한국이 귀중한 리바운드를 잡아냈다. 그리고 중국의 반칙 작전. 남은 시간은 9.1초.

그런데, 비디오 판독 끝에 중국의 U 파울로 선언됐다. 한국의 절대적 우세. 중국 메인 볼 핸들러 왕쓰위는 절망한 채 코트를 빠져 나갔다. 이해란의 자유투 1구 성공. 2구도 침착하게 성공.

83-80, 3점 차. 그리고 한국의 공격권. 한국은 약속한 대로 이소희가 패스를 받았고, 중국의 파울 작전. 이소희가 자유투 1구를 성공했다. 4점 차.

대한민국 여자농구가 만리장성을 무너뜨린 순간이었다. 결승전은 같은 장소에서 26일 오후 7시20분에 열린다. 일본과 대만의 승자와 파이널에서 맞붙는다. 남녀농구 동반 금메달이 보인다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com