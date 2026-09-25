대한민국 여랑이! 만리장성 경악과 공포로 몰아넣었다. 中 매체 충격 맹비난 "여농 AG 4강 탈락. 대이변! 공루밍 감독 해고. 남자팀보다 심하다!"

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[스포츠조선 류동혁 기자] '공루밍 감독은 해고되어야 한다! 남자보다 심하다'

무너진 만리장성의 반응은 경악과 공포였다.

중국 소후닷컴은 25일(이하 한국시각) '80-85 대이변! 중국 여자 농구팀은 한국에 아깝게 패했다. 3점슛 13개 중 1개도 성공하지 못했다'며 '공루밍 대표팀 감독은 해고되어야 한다; 남자팀보다도 더 심하다'고 맹비난했다.

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이 매체는 '아시안 게임 여자 농구 준결승에서 중국은 한국과 치열한 경기를 펼쳤다. 양팀 모두 예선에서 승승장구했고, 4강이 진정한 싸움이었다. 한국은 속도와 정확한 3점슛으로 유명하다. 중국 입장에서도 고전이 예상됐다'며 '두 팀은 서로를 매우 잘 알고 있다. 한국은 월드컵에서 8강에 진출하지 못했지만, 이번 대회 어려움 없이 준결승에 진출했다. 하지만 중국과의 경기에서는 열세가 예상됐다'며 '경기 초반 한국의 3점슛 시도가 빗나갔고, 중국은 인사이드 우위를 빠르게 살려 7-0으로 앞서 나갔다. 하지만 이후 한국은 인사이드와 아웃사이드 득점으로 10-0 연속 득점으로 역전했다'고 보도했다.

이 매체는 '장쯔위는 여전히 골밑에서 절대적 우위를 점했다. 뤄신위의 3점슛은 빗나갔지만, 그녀는 매우 공격적이었다. 여러 차례 골밑 득점을 올리며 중국이 다시 리드를 잡는 데 기여했다. 전반전 중국은 41-36으로 5점 차로 앞섰다'며 '후반 한국은 계속해서 속도를 올렸다. 외곽에서 연속 3점슛을 성공시키며 다시 리드를 잡았다. 마지막 쿼터에 중국이 7점 차까지 벌렸으나, 한국이 연속 3점슛을 성공시키며 8-0 연속 득점으로 역전했다. 경기 종료 2분을 남기고 중국은 이미 5점 차로 뒤처져 있었다. 탕지팅과 장쯔위가 연속 득점하며 점수 차를 1점으로 좁혔다. 이 경기는 짜릿했지만, 충격적 80-85 패배를 당하며 여자 농구 결승 진출에 실패했다'고 보도했다.

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이날 중국은 13개의 3점슛을 모두 실패했다. 이 매체는 '단 한 번만 더 성공했더라도, 결과와 전개는 달라졌을 수 있다. 이번 아시안 게임에서 중국 남자 농구는 4위에 머물렀고, 여자 팀은 결승 진출에 실패했다. 두 팀 모두 불명예스럽게 탈락했다. 중국 아시안게임 역사상 매우 드문 일'이라고 했다.

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중국 남자농구는 일본과의 4강전에서 한때 30점 차 이상의 리드를 당하면서 완패. 3~4위전에서 이란에게도 패했다. 중국 언론은 궈스창 감독을 맹비난하면서 경질을 주장하고 있다. 그 후폭풍이 가라앉지 않은 상황에서 중국 여자농구도 충격적 성적표를 받아들였다. 이번 타깃은 여자 대표팀 공루밍 감독이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com