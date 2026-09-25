"대한민국 만세! 남자 농구 '美친' 금빛 겹경사" 이현중 이어 3X3도 금메달, '올 대학생' 병역 혜택…젊은피 "우리 넷이 뛰면 최강" 감동 폭발

남자 3대3 농구, 사상 첫 금메달 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 3대3 농구 결승전 대한민국 대 카타르의 경기. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.25

'남자 3대3 농구, 사상 첫 금메달입니다' (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 3대3 농구 메달 세리머니에서금메달을 차지한 대한민국 선수들이 금메달을 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.25

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[스포츠조선 김성원 기자]이현중이 이끈 남자 농구 국가대표팀에 이어 대학 선수들로 구성된 3X3 농구가 사상 처음으로 아시안게임을 제패했다.

한국 남자 3X3 농구 대표팀은 25일 일본 나고야의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 19대10으로 승리했다. 이주영(22) 김승우(21·이상 연세대) 이동근(23·고려대) 구민교(21·성균관대)의 평균 나이는 21.7세. 아직 프로 무대도 밟지 않은 대학생이다. 평균 신장 2ｍ의 카타르에 7.5cm 작았지만, '거인 군단'을 무너뜨리고 정상에 섰다.

한국은 조별리그에서 태국, 일본, 싱가포르를 연파하며 토너먼트에 진출했다. 8강에서는 중국을 22대13으로 꺾었다. 4강에서는 필리핀을 21대9 셧아웃 승리로 경승 진출에 성공했다.

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카타르를 상대로 투지 넘치는 플레이로 금메달을 목에 걸었다. 3X3 농구가 정식 종목으로 채택된 대회는 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임이다. 첫 대회에서 은메달을 차지했다. 8년 만에 최고 성적을 달성했다. 이 금메달은 이번 대회 대한민국 선수단의 13번째 메달이자, 한국의 역대 아시안게임 통산 800번째 금메달이다.

남자 3대3 농구, 대한민국 아시안게임 통산 800번째 금메달 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 3대3 농구 결승전 대한민국 대 카타르의 경기. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.25

먼저 일정을 마친 남자 5대5 농구 대표팀의 짜릿한 우승이 자극제가 됐다. 5대5 대표팀은 일본을 꺾고 12년 만의 금메달을 목에 걸었다.

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연합뉴스에 따르면 김승우는 "5대5 대표팀 형들이 간절하게 뛰는 모습을 보면서 '저렇게 뛰면 우리도 절대 지지 않겠다'는 생각을 했다"며 "형들이 금메달을 따는 모습에 자연스럽게 동기부여가 됐고, 우리끼리도 더 큰 자신감을 얻었다"고 돌아봤다.

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한국은 이주영이 골밑을 파고들어 2점을 먼저 가져왔으나, 카타르가 2점슛 한 방으로 2-2 균형을 맞췄다. 한국은 김승우의 2점슛이 림을 가르며 다시 리드를 잡았다. 카타르의 추격에도 구민교가 자유투로 격차를 벌려 5-3으로 간격을 유지했다. 이후 이주영의 연속 2점슛이 터진 한국은 단숨에 9-4까지 달아났다.

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한국은 득점이 불을 뿜었다. 김승우가 연이어 득점을 터트리며, 카타르의 분투에도 격차는 13-6까지 벌어졌다. 한국은 내외곽을 고루 흔들며 이주영이 흐름을 주도했다. 19-10까지 달아났고, 결국 승리했다.

이동근은 "코트에서 죽겠다는 각오로 들어갔는데, 끝나고 이렇게 기뻐하는 걸 보니 아직 힘이 좀 남아있는 것 같다"고 웃었다. 이주영도 "상대 10번이 에이스라서 '내가 득점을 못 해도 저 선수만큼은 끈질기게 괴롭히겠다'고 마음먹고 죽을힘을 다했다"고 덧붙였다.

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이들은 아시안게임 금메달로 병역 혜택까지 받았다. 김승우는 "시간을 번 만큼 누구보다 간절하게 준비해서 대한민국 농구 발전에 조금이라도 도움이 되고 싶다"고 다짐했다. 구민교도 "성인 국가대표팀에도 승선할 수 있도록 끊임없이 노력하겠다. 우리 넷이 뛰면 최강이라고 생각한다"며 당찬 포부를 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com