'이게 팀이야!' 대한민국에 무너진 2m23 '만리장성' 中 좌절…'공루밍 감독 나가'→'불명예스럽게 탈락했다' 비난 폭발

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'만리장성'이 무너졌다. 중국 여자 농구가 좌절했다.

박수호 감독이 이끄는 대한민국 여자 농구 대표팀은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 85대80으로 이겼다. 이소희(23득점) 이해란(22득점) 강이슬(16득점) 등이 고르게 활약하며 승리를 합작했다. 반면, 중국은 2m23 '괴물 센터' 장쯔위가 22득점을 기록했지만, 한국의 트랜지션 농구에 무너졌다.

중국의 '소후닷컴'은 '대이변이다. 중국 여자 농구는 한국에 아깝게 패했다. 3점슛 13개를 던져 1개도 성공하지 못했다. 공루밍 대표팀 감독은 해고돼야 한다. 남자팀보다도 더 심하다'고 보도했다.

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경기 전까지만 해도 한국의 열세가 예상됐다. 한국은 '핵심' 박지현(LA 스파크스)과 박지수(청주 KB스타즈) 없이 대회에 나섰기 때문이다. 대표팀은 앞서 박지수와 박지현을 포함한 13명의 강화 훈련 명단을 정해 훈련에 돌입했다. 8월 일본 원정 친선경기, 국제농구연맹(FIBA) 월드컵을 치르며 아시안게임에 대비했다. 다만, 미국여자프로농구(WNBA)에서 활동하는 박지현은 소속팀 일정에 따라 월드컵에만 참가하기로 한 상황이었다. 아시안게임을 앞두고는 부상 회복 중인 박지수의 출전 여부가 관건이었는데 결국 무산됐다. 한국은 위기 상황에서도 집중력을 발휘했다. 말레이시아(106대40)-몽골(88대61)-대만(73대59)-인도네시아(101대59)를 제압하고 가볍게 4강에 올랐다.

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준결승 상대는 '만리장성' 중국이었다. 중국은 이번 대회에서 압도적 실력을 자랑하고 있다. 태국(111대46)-인도네시아(110대41)-몽골(89대63)을 연달아 잡고 4강에 진출했다. 높이가 심상치 않았다. 특히 2007년생 장쯔위는 국제농구연맹(FIBA) 프로필 기준으로 키가 무려 2m23이다. 그는 지난 2024년 열린 18세 이하(U-18) 여자 농구 아시안컵 4강에서 22분 동안 무려 34득점을 폭발시키며 한국에 패배를 안겼다. 당시 한국은 61대79로 고개를 숙였다. 하지만 한국은 장쯔위를 넘고 결승에 안착했다.

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'소후닷컴'은 '경기 초반 한국의 3점슛 시도가 빗나갔고, 중국은 인사이드 우위를 빠르게 살려 7-0으로 앞서 나갔다. 하지만 이후 한국은 인사이드와 아웃사이드 득점으로 역전했다. 장쯔위는 여전히 골밑에서 절대적 우위를 점했다. 이 경기는 짜릿했지만, 중국은 충격적 패배를 당하며 여자 농구 결승 진출에 실패했다'고 보도했다. 이번 아시안게임에서 중국 남자 농구는 4위에 머물렀고, 여자 팀은 결승 진출에 실패했다. 두 팀 모두 불명예스럽게 탈락했다. 중국 아시안게임 역사상 매우 드문 일'이라고 비판했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com