[나고야AG] 中도 인정한 대이변. 韓 여농, 어떻게 장쯔위 버틴 만리장성을 넘었나. 장쯔위를 '덫'으로 만든 역발상 게임 플랜

(260921) -- NAGOYA, Sept. 21, 2026 (Xinhua) -- Zhang Ziyu (top) of China is blocked during the women's group A basketball match between China and Indonesia at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 21, 2026. (Xinhua/Luo Yuan)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 중국 현지매체 조차 '대이변!'이라고 했다.

중국 시나닷컴, 소후닷컴은 단단히 충격을 먹었다. 한국 여자농구가 4강에서 만리장성을 무너뜨렸다.

중국이 자랑하는 차세대 스타 2m22의 장쯔위를 앞세운 만리장성을 무너뜨렸다.

Advertisement

한국은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 4강전에서 중국을 혈투 끝에 85대80으로 물리쳤다.

박지수 박지현이 없는 한국. 확실한 빅맨은 없었다. 그런데 어떻게 한국은 골리앗 중국을 쓰러뜨릴 수 있었을까.

Advertisement

한국의 게임 플랜은 명확했다. 40분 내내 체력전이었다.

Advertisement

중국이 골밑에서 어떤 압박을 가하든 팀 컬러는 명확했다. '당하면, 2배로 갚아준다'는 자세였다.

Advertisement

트랜지션을 계속 유지했다. 중국은 매우 높다. 2m23의 장쯔위 뿐만 아니라 첸 민링, 뤄신위, 탕지팅이 모두 1m90안팎의 장신 빅맨 혹은 포워드였다.

이들은 골밑을 완벽하게 장악했다. 리바운드는 52-31, 무려 19개 차이의 중국 우위. 그러나, 한국의 계산 범위 안에 있었다.

Advertisement

통상적으로 골밑을 지배당하면, 상대는 당황한다. 거기에 맞춘 공수 포메이션을 조정한다. 하지만, 한국은 아니었다.

오히려 트랜지션을 강화하면서 중국의 약점을 공략했다.

관건은 3점슛과 미드 레인지 점퍼였다.

Advertisement

압도적 스피드를 지닌 한국의 외곽이 터지면서 강력한 흐름을 탈 수 있었다. 그런데, 전반, 한국의 3점슛은 극도로 부진했다. 단, 트랜지션에 의한 내외곽 공격은 통했다. 전반 36-41, 5점 차 뒤진 직접적 이유였다. 하지만, 결국 승부처에서 터진 연속 3점포로 한국은 극적 역전승을 거뒀다.

이해란, '놓고온다' (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기. 한국 이해란이 레이업슛을 하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

중국 입장에서는 먹음직스러운 먹이가 도처에 깔린 것처럼 보였을 것이다. 장쯔위에게 연결만 되면 자동 2득점 적립 시스템이 보였다. 3점슛은 3번째, 4번째 공격 옵션이었다.

한국 역시 외곽 수비는 타이트하게 하면서 골밑의 더블팀. 하지만, 아무리 철저하게 더블팀을 해도 장쯔위에게 득점을 허용하는 것은 불가항력이었다.

반면, 외곽 컨테스트는 매우 적극적으로 했다. 중국이 13개의 3점슛을 던져 단 하나도 성공하지 못한 배경이다. 심리적으로 한국은 골밑에 먹잇감을 주면서 외곽을 맡았다.

장쯔위는 강력하지만, 체력적 부담감이 있을 수 밖에 없다. 게다가 수비 범위는 좁다. 즉, 공수에서 완벽하게 골밑을 지배하지 못한다. 결국 중국은 한국 골밑의 덫에 걸렸다. 공수 밸런스가 급격히 흔들렸다.

문제는 한국의 대응이다. 골밑에서 공격 리바운드에 의한 풋백 득점을 잇따라 허용해도 심리적으로 흔들리면 안된다. 이 부분에서 한국은 완벽했다.

한국은 4쿼터 한때 7점 차까지 뒤졌지만, 흔들리지 않았다. 똑같은 공수 시스템을 세팅했다. 장쯔위가 있는 중국은 결국 수비에서 외곽 오픈 찬스가 날 수밖에 없는 구조. 장쯔위가 없다고 해도 빅맨과 윙맨을 강조한 중국은 외곽 수비의 타이밍이 느릴 수밖에 없었다. 결국 한국은 절묘한 패스워크로 보다 완벽한 오픈 찬스를 만들었고 4쿼터 승부처 강이슬의 3점포 2방이 터지면서 흐름을 완전히 장악했다.

이소희 역시 4쿼터 막판 두려움 없는 퀵 샷으로 한국 공격을 이끌었다. 4쿼터 승부처 속공 상황에서 3점포를 던지는 것은 심리적 부담감이 많을 수밖에 없지만, 이소희는 개의치 않았다. 명확한 트랜지션과 얼리 오펜스에 대한 대표팀 원칙이 있었기 때문이다.

한국의 트랜지션을 바탕으로 한 체력전에 중국은 4쿼터 완전히 말렸다. 한국은 이날 30분 이상 뛴 선수가 없다. 중국도 마찬가지였지만, 좀 더 효율적 '연비'를 지닌 한국의 주축 선수들이 체력과 활동력, 그리고 골 결정력에서 4쿼터 막판 유리할 수밖에 없는 구조를 만들어냈다.

물론, 장쯔위가 좀 더 여물었다면, 중국 가드진에 확실한 슈터가 있었다면 승리는 쉽지 않았을 것이다. 하지만, 현 시점, 한국의 트랜지션은 중국의 '구식 포스트 농구'를 앞선 게 확실히 증명됐다.

중국은 간판 센터 한쉬가 없었지만, 한국은 원-투 펀치 박지수 박지현이 없었다. 게임 플랜과 기동 전략에서 한국의 완벽한 승리. 결론적으로 한국이 더 강했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com