'대표팀 2진은 무리!' 日 매체들도 한국 여자농구 저력 인정. "일본 신예 잘 싸워. 한국 시스템 슈팅능력 너무 견고"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 대한민국의 저력을 일본 매체도 인정했다. 확실히 일본 대표팀 2진으로 상대가 되지 않는다는 점을 명확히 했다.

대한민국 여자농구 대표팀은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 결승전에서 일본을 75-70으로 물리치고 금메달을 따냈다.

이해란(24득점) 이소희(16득점) 강이슬(21득점)이 돌아가면서 맹활약했다. 이번 대회 대표팀 2진으로 구성된 일본은 WNBA 진출한 야마모토 마이를 비롯해 여자농구 월드컵에 나섰던 1진 대표팀 선수들은 대거 제외시켰다. 일본 W리그의 라이징 스타들을 대거 발탁했다. 하지만, 한국의 정예 멤버들에게는 역부족이었다.

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일본 스포츠 전문 매체 스포츠 호치는 '일본 여자 대표팀이 28년 만에 금메달 기회를 놓쳤다. 전반에 19점 차로 뒤졌고, 후반 강한 추격 흐름을 가져갔지만, 결국 패했다'며 '초반부터 (한국 압박 수비에) 슈팅 정확도에서 어려움을 겪었다'고 했다.

스포니치는 희망적이었다. 이 매체는 '젊은 선수들을 출전시킨 일본은 대표팀 1진을 내세운 한국에게 격퇴되었다. 한때 19점 차 리드를 당했지만, 젊은 팀의 결의를 보여줬다'고 평가했다.

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즉, 일본의 젊은 선수들이 잘 싸웠지만, 한국의 정예들에게는 역부족이었다는 전제를 깔고 쓴 기사였다.

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TBS는 '일본 여자농구 팀이 2연속 대회 은메달에 눈물을 흘렀다. 치열한 추격전을 펼쳤지만, 한국에게 아쉽게 패배했다'며 '일본은 오와키 하루, 타테야마 모에나가 고군분투했지만, 결국 한국에게 막혔다'며 '젊은 선수들이 잘 싸웠지만, 한국의 시스템과 슈팅 능력은 견고했다'고 평가했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com