만리장성 넘고, 후지산 텃세 극복했다. 천신만고 金, 韓 여농. 4쿼터 승부처 잇단 편파판정. 어떻게 극복했나

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 만리장성을 천신만고 끝에 넘었다. 기다린 것은 '후지산 텃세'였다.

대한민국 여자농구 대표팀은 감동 스토리를 만들었다. 아이치-나고야 아시안게임에서 값진 금메달을 몫에 걸었다.

박지수, 박지현 원-투 펀치가 빠진 상황에서도 한국 여자농구의 저력을 보였다.

Advertisement

한국은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 결승전에서 일본을 75-70으로 물리쳤다.

4강에서 한국은 중국을 잡아내는 대 이변을 연출했다. 2m23의 장쯔위로 대표되는 중국의 만리장성을 넘었다. 한국 특유의 트랜지션과 압박 수비로 골리앗을 쓰러뜨렸다.

Advertisement

그런데, 기다린 것은 이해하기 쉽지 않은 판정 콜이었다. 개최국 일본에게 절체절명의 승부처에서 잇단 우호적 휘슬이 불렸다.

Advertisement

4강 중국을 잡아낸 한국은 결승에서 승승장구했다.

Advertisement

초반부터 한국은 일본을 압도했다. 사실, 대표팀 2진으로 구성된 일본은 압도당할 수밖에 없었다.

전반 리바운드(27-21), 어시스트(11-7), 턴오버(3-7), 스틸(3-2), 블록슛(4-0), 2점슛 성공률(43%-33%) 3점슛 성공률(45%-15%) 등 모든 수치에서 압도적이었다.

Advertisement

3쿼터 한때 무려 19점 차까지 스코어를 벌렸다.

그런데, 체력 부담감이 극심했던 한국은 일본에게 추격을 허용했다. 3쿼터 막판 19점 차 리드를 지키지 못하고 맹추격을 허용했다.

일본의 강력한 속공이 잇따라 터졌고, 순식간에 4점 차까지 점수 차가 좁혀졌다.

Advertisement

이때, 4쿼터 6분을 남기고 강이슬에게 3초 바이얼레이션을 불렸다. 미심쩍었다. 전반 내내 단 한 차례도 불리지 않았던 3초 바이얼레이션이 결정적 순간 울렸다.

그리고 4분31초를 남기고 강이슬의 파울. 강이슬은 껑충껑충 뛰면서 억울해 했다. 공격자의 어깨에 살짝 손이 걸렸는데, 공격자 동선 상 불가피한 장면이었다.

이런 가벼운 접촉은 이날 경기에서 대부분 그대로 넘어갔지만, 승부처에서 파울이 지적됐다. 일본의 홈 어드밴티지였다.

이후, 진 안의 일리걸 스크린까지 선언됐다. 물론 파울이 불릴 수 있지만, 승부처에서 불기에는 이번에도 약했다.

판정에서 가장 중요한 부분은 일관성이다. 판정 기준은 매 경기, 심판마다 다르다. 하지만, 전반 같은 기준으로 판정하면, 후반에도 똑같은 잣대로 휘슬을 불어야 한다.

때문에 영리한 선수들은 전반 초반 심판들의 성향과 그날 몸싸움에 대한 판정 기준을 입력한 뒤 플레이에 빠르게 적용한다. 만국 공통이다. 하지만, 이날 전반과 승부처에서 울린 세 차례 판정은 기준 자체가 다른 모습이었다.

인상적 부분은 한국의 대처였다. 이런 휘슬 텃세는 한국 선수들의 머리 속 계산 안에 있었다. 흥분하지 않고 더 강한 집중력을 보였다. 당황한 일본이 실책을 연발했다. 결국 리드를 끝까지 지키면서 금메달을 따냈다. 여기에서 흥분했다면, 그래서 승부처 균열이 났다면 우승을 장담할 수 없는 상황이었다. 만리장성을 물리친 뒤 한국 여자농구는 후지산 편파판정이 기다리고 있었다. 하지만, 대한민국 선수들의 마음을 흔들기에는 역부족이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com