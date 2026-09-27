"경악!" 일본 또또 희대의 핑계! 韓 금메달 평가절하…'日 젊은 선수 위주→한국은 주전으로 꾸렸다'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국과의 패배에 또 다시 핑계를 댔다.

박수호 감독이 이끄는 대한민국 여자 농구 대표팀은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 결승전에서 75대70으로 승리했다. 이로써 한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 정상 탈환에 성공했다. 또한, 한국 남녀 농구 '동반 우승' 겹경사도 누렸다.

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대회 전 상황은 좋지 않았다. 한국은 '핵심' 박지현(LA 스파크스)과 박지수(청주 KB스타즈) 없이 대회에 나섰다. 대표팀은 앞서 박지수와 박지현을 포함한 13명의 강화 훈련 명단을 정해 훈련에 돌입했다. 8월 일본 원정 친선경기, 국제농구연맹(FIBA) 월드컵을 치르며 아시안게임에 대비했다. 다만, 미국여자프로농구(WNBA)에서 활동하는 박지현은 소속팀 일정에 따라 월드컵에만 참가하기로 한 상황이었다. 아시안게임을 앞두고는 부상 회복 중인 박지수의 출전 여부가 관건이었는데 결국 무산됐다. 한국은 위기 상황에서도 집중력을 발휘했다. 말레이시아(106대40)-몽골(88대61)-대만(73대59)-인도네시아(101대59)를 제압하고 가볍게 4강에 올랐다.

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준결승 상대는 '만리장성' 중국이었다. 중국엔 2m23 '장신 센터' 장쯔위가 버티고 서 있었다. 하지만 한국은 두 세 명이 달려드는 끈끈한 수비로 높이의 한계를 극복했다. 경기 막판엔 장기인 슛이 터지며 중국을 85대80으로 잡아냈다. 기세가 오른 한국은 일본까지 제압했다. 한국은 일본전 최근 7연패 중이었고, 지난 8월 일본 도쿄에서 치른 두 차례 친선 경기에서도 연패했다. 하지만 이번엔 일본의 심장에 태극기를 꽂으며 환호했다.

경기 뒤 '도쿄스포츠' 온라인판은 '일본은 한국에 패해 은메달을 차지했다. 1998년 방콕 대회 이후 28년 만에 금메달을 차지하지 못했다. 일본은 젊은 선수 위주로 나섰다. 주전으로 나선 한국에 일격을 허용했다'고 보도했다. 일본은 앞서 남자팀 패배 뒤에도 '일본은 미국프로농구(NBA)에서 활약 중인 주전 선수들이 나서지 않았다. 차세대를 이끌 젊은 선수들을 주축으로 한 팀이 여기까지 전진을 이어갔으나, 마지막에 힘이 다했다'고 주장했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com